Update: Willem II bevestigt komst van toptalent Alexander Isak

Willem II versterkt zich binnenkort met Alexander Isak, zo meldt het Brabants Dagblad donderdagavond. Hij moet de Tilburgers aan goals gaan helpen.

De regionale krant schrijft dat Isak wordt gehuurd van Borussia Dortmund. De tweevoudig international van Zweden wordt de opvolger van clubtopscorer Fran Sol, die eerder deze maand de overstap maakte naar Dynamo Kiev voor minstens 3,5 miljoen euro.

Isak werd in januari 2017 door Borussia Dortmund voor negen miljoen euro overgenomen van AIK. Hij werd daarmee de duurste speler ooit uit de Zweedse Allsvenskan. Naar verluidt stond Isak destijds ook in de belangstelling van Real Madrid, maar wees hij een transfer naar Spanje af. De inmiddels negentienjarige spits, die in eigen land weleens is vergeleken met Zlatan Ibrahimovic, kwam in totaal tot vijf competitieduels voor Dortmund.



De Zweed speelde in totaal twaalf officiële wedstrijden in het eerste elftal van BVB , waarin hij eenmaal scoorde. Bovendien maakte de 1.90 meter lange spits eerder deze maand nog een doelpunt tijdens de 3-2 oefenzege van de reserves van Borussia Dortmund op Willem II. Dit seizoen komt hij niet voor in de plannen van Lucien Favre en werkt hij zijn wedstrijden voornamelijk af voor het tweede elftal.



Isak kwam deze jaargang tot elf wedstrijden in de Regionalliga West en scoorde vijf keer. Zijn contract in Dortmund loopt door tot de zomer van 2022. Willem II heeft nog geen mededeling gedaan over zijn mogelijke komst. Eerder deze maand haalde technisch directeur Joris Mathijsen al drie huurlingen binnen: Renato Tapia kwam over van Feyenoord, Vangelis Pavlidis werd gehuurd van VfL Bochum en Marios Vrousai kwam van Olympiacos.

UPDATE 25 JANUARI 11.02 UUR:

Willem II heeft de komst van Alexander Isak vrijdag op de clubwebsite bevestigd. De Zweedse spits wordt voor de rest van het seizoen gehuurd van Borussia Dortmund en gaat spelen met rugnummer negen. “We hadden Alexander al langer op het oog”, reageert technisch directeur Joris Mathijsen. “Het was toeval dat we hem tijdens het trainingskamp tegen ons in actie konden zien. Alexander is een grote en sterke jongen, daardoor een aanspeelpunt in de aanval maar ook zeer doelgericht.”

Michael Zorc, sportief directeur van Dortmund, voegt er via de clubkanalen van BVB aan toe: "We willen Alex, in wie wij een groot talent zien, de mogelijkehid geven om op een hoog niveau wedstrijdritme op te doen. Dat kan bij Willem II."