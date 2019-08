Update: Voormalig PSV-verdediger vervolgt loopbaan in de Ligue 1

Besiktas betaalde PSV begin dit jaar naar verluidt 350 duizend euro voor Niclas Isimat-Mirin.

De 27-jarige verdediger kwam sindsdien veertien keer in actie namens de Turkse grootmacht, waarvan het merendeel als basisspeler.

Toch lijkt het hierbij te blijven, aangezien de Fransman volgens transferexpert Gianluca Di Marzio van Sky Italia hard op weg is naar de uitgang.

Di Marzio meldt dat Isimat-Mirin zijn loopbaan waarschijnlijk gaat vervolgen bij . De stopper zou dinsdagochtend de medische keuring bij zijn beoogde nieuwe werkgever al met succes hebben doorstaan, waardoor niets een overstap nog in de weg staat. Les Violets gaan hem voor een seizoen huren van en hebben ook een optie tot koop in de deal op laten nemen.

Toulouse wordt na Valenciennes, , en Besiktas de vijfde werkgever van Isimat-Mirin in het profvoetbal.

De voormalig jeugdinternational van Frankrijk was van de zomer van 2014 tot januari van dit jaar actief in Eindhoven en speelde in totaal 130 officiële wedstrijden namens de Eredivionist. Met PSV won hij drie landstitels en tweemaal de Johan Cruijff Schaal.

Toulouse neemt Nicolas Isimat-Mirin op huurbasis over van Besiktas, zo meldt de club uit de Ligue 1 woensdagochtend via de officiële kanalen. Daarnaast hebben de Fransen een optie tot koop bedongen in de huurovereenkomst. Isimat-Mirin speelde in Frankrijk eerder voor Valenciennes en AS Monaco, voordat dat hij in 2014 bij PSV neerstreek. Vanwege gebrek aan speeltijd vertrok de verdediger in januari richting Besiktas.