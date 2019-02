Update: Vincent Janssen niet ingeschreven voor Champions League

Op de slotdag van de winterse transfermarkt werd veel gesproken over Vincent Janssen, maar de spits bleef bij Tottenham Hotspur.

Hoewel de club bereid bleek om Janssen te verkopen, lijkt zich daags na de sluiting van de transferwindow een nieuwe kans aan te dienen voor de Oranje-international. Trainer Mauricio Pochettino beaamt vrijdagmiddag dat Janssen weer deel gaat uitmaken van de selectie van Tottenham Hotspur.

Na de verkoop van Mousa Dembélé aan Guangzhou R&F en de verhuur van Georges-Kevin N'Koudou aan AS Monaco is er ruimte ontstaan in de Premier League-selectie van the Spurs , die mag bestaan uit maximaal 25 spelers. En hoewel Pochettino twee weken geleden resoluut duidelijk maakte dat Janssen niet voorkomt in zijn plannen, ziet de wereld er inmiddels anders uit. De Argentijn bevestigt dat de ex-speler van AZ een rugnummer krijgt, weer zal meetrainen met het eerste elftal en elke wedstrijd 'gewoon' in aanmerking komt voor een plek in de wedstrijdselectie.



Janssen trainde tot dusver mee bij de Onder-23 van Tottenham. De club uit Londen wilde hem graag slijten, bijvoorbeeld aan Schalke 04. Technisch directeur Christian Heidel van Schalke vertelt vrijdag in de Duitse pers dat zijn club ervoor kon kiezen om Janssen over te nemen. Het zou gaan om een huurovereenkomst met optie tot koop, zo werd donderdag al duidelijk. "Tottenham bood ons donderdag om 16.15 uur aan om de speler op het vliegtuig te zetten. Wij hebben 'nee' gezegd. Deze transfer is niet afgeketst op financiële gronden", is het enige wat Heidel erover kwijt wilde.



Intern zouden er zorgen zijn geweest over de blessuregevoeligheid van de 24-jarige Nederlander. Janssen, die ook met Real Betis, Cardiff City en Wolverhampton Wanderers in verband werd gebracht, werd twee jaar geleden voor minimaal twintig miljoen euro overgenomen van AZ. In zijn eerste seizoen wist hij geen indruk te maken in de Premier League en vorig seizoen werd hij uitgeleend aan Fenerbahçe. Mede door blessureleed kwam hij ook in Turkije niet uit de verf. Janssen kampte de afgelopen maanden met een slepende voetblessure, maar is inmiddels hersteld.

UPDATE 5 FEBRUARI 18.48 UUR:

Trainer Mauricio Pochettino haalde Vincent Janssen onlangs weer bij de selectie van Tottenham Hotspur en gaf daarbij aan dat de spits ook weer in aanmerking komt voor minuten in het eerste. De Nederlander zal echter dit seizoen hoe dan ook niet in actie komen in de Champions League, aangezien the Spurs hem niet hebben ingeschreven voor de knock-outfase van het miljardenbal. Tottenham heeft te weinig voetballers die zelf zijn opgeleid in de selectie zitten en mag daardoor minder spelers inschrijven voor de Champions League, waarvan Janssen nu het slachtoffer is geworden.