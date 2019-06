Update: 'Van den Berg ondergaat woensdag medische keuring in Engeland'

Liverpool wordt zeer waarschijnlijk de nieuwe werkgever van Sepp van den Berg, zo verzekert de Stentor maandagavond.

Volgens de regionale krant reist de pas zeventienjarige verdediger van deze week nog naar Engeland om persoonlijk tot een definitief akkoord te komen met de -winnaar.

lijkt aan de minimale vraagprijs van PEC voor Van den Berg, anderhalf tot twee miljoen euro, te willen voldoen. Volgens de Stentor had naast ook 'een andere buitenlandse topclub' interesse in de verdediger, maar lijken beide partijen het te moeten afleggen tegen de nummer twee van het voorbije Premier League-seizoen. Of Jürgen Klopp na de afronding van de transfer ook een plek in de eerste selectie inruimt voor de tiener, is niet duidelijk.



Van den Berg, een product van de jeugdopleiding van PEC, maakte vorig seizoen op zestienjarige leeftijd zijn debuut in het betaald voetbal, in de met 2-0 verloren uitwedstrijd tegen . In totaal kwam de international van Oranje Onder-19 tot 22 duels in het eerste elftal van de Zwollenaren. Onder Jaap Stam kwam Van den Berg in het afgelopen halfjaar nauwelijks aan spelen toe in de hoofdmacht.



Stam verweet Van den Berg vooral een gebrek aan scherpte en liet het talent uiteindelijk nog alleen voor twee volle wedstrijden en twee korte invalbeurten opdraven. Pogingen van PEC om het eerste profcontract open te breken leidden tot niets en dat was helemaal een onmogelijke missie toen hij zijn basisplaats verloor. PEC wil nu in financieel opzicht nog het maximale uit de zelfopgeleide verdediger halen en zal naast de vaste transfersom ook bonussen en een doorverkooppercentage proberen te bemachtigen.



UPDATE DINSDAG 25 JUNI 10.20 UUR:

Sepp van den Berg verlaat PEC Zwolle voor Liverpool. Volgens de Daily Telegraph wordt de talentvolle verdediger woensdag medisch gekeurd. De Engelse krant schrijft dat de Champions League-winnaar de concurrentiestrijd van onder meer en wint. Van den Berg zal het komende jaar de tijd krijgen om te wennen, waarna het in het seizoen 2020/21 de bedoeling is dat hij aansluit bij de eerste selectie.