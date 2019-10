Update van AZ: ook hoofdtribune krijgt nieuw dak

AZ is dinsdag met een nieuwe update naar buiten gekomen over de renovatie van het dak van het AFAS Stadion.

In augustus stortte een deel van het dak van het stadion in en daardoor speelt sindsdien z'n thuiswedstrijden buiten Alkmaar. Aanvankelijk liet de club weten dat driekwart van het dak moet worden vernieuwd, maar nu komt men via de officiële kanalen met een andere lezing.

Het dak boven de hoofdtribune wordt namelijk ook herbouwd. "Nieuw onderzoek van ingenieursbedrijf Royal HaskoningDHV heeft uitgewezen dat ook dit dakdeel niet is berekend op neerwaartse windbelasting", aldus de Alkmaarders.

"In overleg met alle betrokken partijen wordt nu bekeken op welke termijn de werkzaamheden kunnen worden gestart en wanneer deze zijn afgerond." Directeur Robert Eenhoorn voegt toe: "We stellen de veiligheid van onze fans en bezoekers voorop en nemen dus geen enkel risico."

"Daarom hebben we besloten om zo snel mogelijk ook het dak boven de hoofdtribune te vernieuwen. Ondertussen wordt gekeken naar een veilige oplossing voor de thuisduels in december."

AZ ging zaterdag met 2-4 onderuit tegen sc en dat was voor de ploeg van coach Arne Slot de eerste thuisnederlaag van dit seizoen. Donderdag is FK Astana de volgende tegenstander in Den Haag, in de groepsfase van de .