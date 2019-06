Update: Valencia neemt Russisch international definitief over van Villarreal

Fans van Valencia mogen komend seizoen genieten van Denis Cheryshev.

De Spaanse topclub meldt dinsdagmiddag via de officiële kanalen dat de aanvaller voor een seizoen wordt gehuurd van . De komst van de Rus is geen verrassing, daar Spaanse media al langer een hereniging van de aanvaller met trainer Marcelino voorspelden.

De oefenmeester van los Che heeft bij Villarreal prettig samengewerkt met de Rus, die het afgelopen WK met zijn land indruk maakte. De zestienvoudig international bereikte met zijn land de kwartfinale, waarin Kroatië uiteindelijk te sterk bleek na strafschoppen. Cheryshev werd een van de uitblinkers bij Rusland en scoorde op het eindtoernooi vier keer.



De 27-jarige aanvaller speelde jarenlang bij en werd door de Spaanse grootmacht uitgeleend aan , Villarreal en . In 2016 deed de Koninklijke Cheryshev definitief van de hand met een deal van zeven miljoen euro met Villarreal. Na twee jaar laat de aanvaller de club weer tijdelijk achter zich met een dienstverband bij de club van oude bekende Marcelino, die eerder trainer was van Villarreal.



UPDATE ZATERDAG 29 JUNI 11.20 UUR:

Denis Cheryshev maakt definitief de overstap naar Valencia. Los Che communiceren via de officiële kanalen dat er met Villarreal een akkoord is bereikt over de 28-jarige middenvelder, die afgelopen seizoen al op huurbasis in het Mestalla speelde. Valencia telt naar verluidt een bedrag van vijf miljoen euro neer voor de Russisch international, wat minder is dan de optie tot koop van zeven miljoen. Villarreal hoefde hem echter niet terug, waardoor een akkoord bereikt is over een lagere transfersom.