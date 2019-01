Update: 'Uitgaande transfer Wöber aanstaande bij Ajax'

Ajax is bereid mee te werken aan een vertrek van Maximilian Wöber, zo weet De Telegraaf woensdagmiddag te melden.

De twintigjarige verdediger werd dinsdag door Marca in verband gebracht met een winterse transfer naar Sevilla en volgens De Telegraaf is Ajax al in verregaande onderhandeling met de Spaanse club over een vertrek van Wöber. Door de komst van Lisandro Magallán van Boca Juniors daalt Wöber in de pikorde, waardoor een transfer bespreekbaar is.

De Argentijnse stopper is nu het eerste alternatief bij een schorsing of blessure van Matthijs de Ligt of Daley Blind, terwijl trainer Erik ten Hag voor de linksbackpositie Nicolás Tagliafico, Blind en Daley Sinkgraven tot zijn beschikking heeft. Naar verluidt heeft Sevilla een bod van veertien miljoen euro neergelegd bij Ajax voor Wöber, die in de zomer van 2017 voor 7,5 miljoen euro werd weggeplukt bij Rapid Wien.

Wöber kwam tot op heden tot 39 wedstrijden voor de hoofdmacht van Ajax, met 1 doelpunt en 2 assists als resultaat. De stopper ligt momenteel nog tot medio 2021 vast in de Johan Cruijff ArenA.



UPDATE 10 JANUARI 15.25 UUR:

Maximilian Wöber lijkt op weg naar de uitgang bij Ajax. De Oostenrijkse verdediger kan de overstap maken naar Sevilla. Volgens Voetbal International bevinden de onderhandelingen zich in een afrondende fase en is er een akkoord over de transfersom van twaalf miljoen euro. Voor de mandekker ligt een vierjarig contract klaar in het Estadio Ramón Sánchez Pizjuán.