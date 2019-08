Update: Transfer Ajax-keeper afgeketst door medische keuring

Stan van Bladeren vervolgt zijn loopbaan in de Keuken Kampioen Divisie. De 21-jarige keeper van Ajax vertrekt naar Helmond Sport.

Van Bladeren had nog een contract tot medio 2020 in Amsterdam. Hij tekent een éénjarige verbintenis, met een optie voor nog een seizoen.

Van Bladeren speelde sinds 2012 in de jeugdopleiding van en verlengde zijn contract vorig jaar nog. Hoewel beide clubs geen uitspraken doen over een eventuele transfervergoeding, meldt het Eindhovens Dagblad dat de keeper transfervrij de overstap maakt. In Helmond gaat de sluitpost de concurrentie aan met eerste keeper Stijn van Gassel.

Wij zijn erg blij met het vastleggen van Stan, een keeper met een goede opleiding die hij bij Ajax heeft doorlopen en tevens onderdeel is geweest van verschillende Nederlandse jeugdelftallen”, reageert algemeen directeur Leon Vlemmings op de clubwebsite. “We waren al enige tijd op zoek naar een extra keeper ter versterking van onze selectie en dat is gelukt, waardoor het keeperstrio compleet is.”

Van Bladeren maakte op 6 februari 2015 zijn debuut in het betaalde voetbal tijdens het duel tussen en Jong Ajax. Hij verdedigde vijftien keer het doel van Jong Ajax in de . De sluitpost moet nog wel een medische keuring ondergaan.

Update 30 augutsus 15.40 uur - Transfer Ajax-keeper afgeketst door medische keuring

Stan van Bladeren verlaat Ajax toch niet voor . Beide clubs meldden reeds een akkoord over de overgang, maar tijdens de medische keuring is gebleken dat de polsblessure van de keeper een langer herstel vergt dan aanvankelijk door de club uit de Keuken Kampioen Divisie werd gedacht. Daarop is besloten dat de doelman bij Ajax blijft.