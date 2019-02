Update: Trainingen van PSV tot 25 februari achter gesloten deuren

PSV kiest er steeds vaker voor om achter gesloten deuren te trainen.

Uit het trainingsschema voor volgende week blijkt dat alle trainingen in aanloop naar het duel met FC Groningen van 26 januari besloten zullen zijn, en ook de maandag daarna is de poort van trainingscomplex De Herdgang op slot. Het Eindhovens Dagblad merkt dat er bij sommige supporters onvrede heerst over dat besluit.



Voor de winterstop trainde PSV al vaak zonder publiek, zo vermeldt de krant, maar 'toen was er nog het argument dat er voor ieder officieel duel twee besloten trainingen werden ingelast'. Nu wordt er gekozen om vier keer besloten te trainen voorafgaand aan een wedstrijd. "Een aantal oudere supporters, die al vele jaren De Herdgang bezoeken, voelden zich vorige week erg ongemakkelijk bij het besluit van de club", aldus het dagblad.



De groep, bijgenaamd de 'Herdgang Bastards', zou van een medewerkster van de kantine hebben vernomen dat ze dit seizoen niet meer naar de profzijde van De Herdgang konden komen. Het bezoek aan de maandagtraining van PSV was jarenlang een 'vast uitje' voor de supporters, 'hoewel er ook voor de winterstop al de klad in was gekomen'. Ze dachten dat dat tijdelijk was, omdat PSV veel midweekse wedstrijden moest afwerken en de technische staf twee besloten trainingen wilde afwerken voor iedere officiële wedstrijd.



"Nu blijkt dat De Herdgang ook bij één wedstrijd per week een hele week op slot kan gaan. De ouderen zijn wel welkom op de jeugdzijde van de club, maar kunnen dan niet meer naar de trainingen van de profs kijken", aldus het Eindhovens Dagblad . PSV benadrukte eerder deze week dat zeker niet alle trainingen dit seizoen besloten zullen zijn. De koploper hervat de Eredivisie zondag met een uitwedstrijd tegen FC Emmen.



Update 15 februari 11.52 uur - Trainingen van PSV tot 25 februari achter gesloten deuren

PSV blijft kiezen voor veel besloten trainingen. Uit de agenda van de koploper van de Eredivisie valt vrijdag op te maken dat alle trainingen tot maandag 25 februari niet toegankelijk zijn voor pers en publiek. PSV bereidt zich momenteel voor op de wedstrijd tegen sc Heerenveen van zaterdag; daarna wacht in Eindhoven de topper tegen Feyenoord.