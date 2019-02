Update: 'Tannane vloog ploeggenoot aan op training`

Oussama Tannane heeft zijn laatste wedstrijd voor FC Utrecht volgens trainer Dick Advocaat al gespeeld.

De aanvaller werd vrijdag op non-actief gezet door de club, na een incident dat donderdag plaatsvond. Wat er precies is gebeurd, wil Advocaat vrijdag niet vertellen tijdens de persconferentie. "Maar er is geen weg terug voor hem. Hij gaat geen wedstrijden meer spelen voor FC Utrecht", citeert De Telegraafde ervaren oefenmeester.

"Er is twee keer iets voorgevallen op de training waarvan wij vonden dat het niet kon. Daarop hebben we deze maatregel genomen." Het eerste incident vond dinsdag plaats, toen Tannane ploeggenoot Sean Klaiber blesseerde op de training. Na een tweede incident op donderdag besloot de club de harde maatregel te nemen om de buitenspeler op non-actief te zetten.



Tannane wordt sinds de zomer gehuurd van Saint-Etienne. Advocaat betreurt de gang van zaken. "Ik zag het wel een beetje aankomen, maar sommige dingen kan je niet voorkomen. Het is jammer", tekent het Algemeen Dagblad ​op uit zijn mond. De incidenten volgden op een fluitconcert dat Tannane van de eigen supporters ontving, zondag tijdens de wedstrijd tegen Willem II (0-1 nederlaag).



"Hij was al geïrriteerd dat het publiek in zijn ogen hem onheus bejegende. Daar kan hij moeilijk tegen. Hij is een oprechte jongen", stelt Advocaat. Het is onduidelijk of Utrecht van plan is om de huurperiode van Tannane voortijdig te beëindigen. De negenvoudig international van Marokko, die dit seizoen goed was voor één doelpunt en vier assists in zeventien duels voor Utrecht, heeft bij Saint-Étienne nog een contract tot medio 2020.

​UPDATE 2 FEBRUARI 9.35 UUR:

Utrecht en Dick Advocaat wilden vrijdag niet naar buiten brengen waarom Oussama Tannane op non-actief was gesteld. De Telegraafmeldt zaterdag dat er intern al langer irritatie was over het gedrag van de speler en deze week ging het helemaal mis.

Op de dinsdagtraining was hij ingedeeld bij de reserveploeg en maakte hij een geïrriteerde indruk. Met een te late en harde tackle haalde hij Sean Klaiber onderuit. De verdediger kon niet verder en strompelde naar binnen. Twee dagen later haalde Tannane op de training opnieuw Klaiber onderuit, die op zijn beurt boos reageerde. Tannane was hier niet van gediend en vloog Klaiber aan. Ploeggenoten moesten tussenbeide komen om erger te voorkomen, zo schrijft de krant.