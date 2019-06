Update: Sparta Rotterdam bevestigt tweede zomeraankoop

Bryan Smeets vervolgt zijn loopbaan bij Sparta Rotterdam, zo weet het Algemeen Dagblad te melden.

De 26-jarige middenvelder komt over van en tekent voor twee seizoenen op Het Kasteel. Sparta wilde Smeets in januari al aantrekken, maar destijds kwamen beide clubs niet tot een akkoord over de transfersom.

Sparta is het nu wel eens geworden over de transfersom om het tot medio 2020 doolopende contract van Smeets in Oss af te kopen. Het afgelopen seizoen maakte de middenvelder een uitstekende indruk in het shirt van TOP Oss. Mede door zijn inbreng eindigde de club op de vijfde plaats in de . In de play-offs om promotie naar de bleek Sparta te sterk.



Smeets werd bij het grote publiek bekend door zijn doelpunt in het shirt van tegen . Op zondag 8 mei 2016 tekende hij voor de gelijkmaker tegen de Amsterdammers, waardoor de ploeg van toenmalig trainer Frank de Boer het kampioenschap misliep. Na Laros Duarte, die defintief van is overgenomen, is Smeets de tweede zomerse verstering voor Sparta.



Naar verwachting is Sparta nog lang niet klaar op de transfermarkt. De promovendus gaat zich volgens het Algemeen Dagblad nog op verschillende posities versterken. De krant schrijft dat het de bedoeling is dat in elke linie tenminste één Eredivisie-waardige speler wordt aangetrokken. Met een beperkte spelersbegroting van circa drie miljoen euro moet de club creatief zijn.

Update 13 juni 14.39 uur - bevestigt tweede zomeraankoop

Bryan Smeets maakt definitief de overstap van TOP Oss naar Sparta Rotterdam, zo maakt de promovendus wereldkundig op de clubwebsite. Na het afronden van de medische keuring tekent de middenvelder voor twee jaar op Het Kasteel. “Bryan heeft in het verleden bewezen over veel kwaliteiten en een goede mentaliteit te beschikken. Met TOP Oss heeft hij een erg succesvol seizoen achter de rug, waarin hij een belangrijk aandeel had aan de goede prestaties”, reageert technisch directeur Henk van Stee. “We zijn ervan overtuigd dat hij ook op het hoogste niveau van waarde kan zijn en zijn blij hem mee te kunnen nemen naar de Eredivisie.’