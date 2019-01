Update: Salah, Mané of Aubameyang beste Afrikaanse voetballer

Hakim Ziyech en André Onana maken deel uit van de laatste 34 kanshebbers op de titel Afrikaans voetballer van het jaar.

Dat maakt de Afrikaanse voetbalbond CAF vrijdagochtend bekend via Twitter. Op dinsdag 8 januari krijgen de Ajacieden bij de prijsuitreiking in Dakar te horen of één van hen de opvolger van Mohamed Salah is geworden of niet. De concurrentie is echter niet mals met enkele wereldsterren als tegenstander.

Enkele van de meest bekende tegenstanders zijn Riyad Mahrez (Manchester City), Pierre-Emerick Aubameyang en Alex Iwobi (beiden Arsenal), Sadio Mané, Naby Keïta en titelverdediger Salah (allen Liverpool), Mehdi Benatia (Juventus), Kalidou Koulibay (Napoli) en Thomas Partey (Atlético Madrid). De volledige lijst is hier te vinden.

Onana maakt ook kans op de titel talent van het jaar, waar hij de strijd aan moet gaan met Achraf Hakimi (Borussia Dortmund, gehuurd van Real Madrid), Wilfred Ndidi (Leicester City) en Franck Kessié (AC Milan). De doelman van Ajax moet ook nog rekening houden met Ismaila Sarr (Stade Rennes) en de minder bekende Mahmoud Benhalib, die bij Raja Club Athletic speelt.

UPDATE 1 JANUARI 11.55 UUR: TOP DRIE IS BEKEND

De prijs van beste Afrikaanse voetballer 2018 gaat naar Pierre-Emerick Aubameyang, Mohamed Salah of Sadio Mané. Dat heeft de Afrikaanse voetbalbond (CAF) dinsdagochtend bekend gemaakt. De twee vleugelaanvallers van Liverpool en de spits van Arsenal horen op dinsdag 8 januari wie van hen met de eer aan de haal gaat.

In een eerder stadium maakten ook Hakim Ziyech en André Onana kans op de prijs. Het tweetal van Ajax stond op de oorspronkelijke lijst van 34 namen. Ziyech viel toen direct af en voor de doelman viel het doek bij de schifting van tien naar drie namen. Mohamed Salah is de titelverdediger en lijkt ook nu een goede kans te maken op de prijs, daar hij alle doelpuntenrecords in de Engelse Premier League brak en zijn continentgenoten daarmee ver achter zich liet.