Update: Reis maakt toptransfer: "De clubs zijn eruit"

FC Groningen en Barcelona zijn tot een vergelijk over Ludovit Reis gekomen, zo meldt De Telegraaf zaterdag.

Volgens het dagblad ontvangt de -club 'een spectaculaire transfersom' van de kersverse landskampioen van Spanje. Het zou gaan om een maximaal bedrag van 7,7 miljoen euro, inclusief variabele bonussen, voor de achttienjarige middenvelder annex jeugdinternational.

De verwachting is dat Reis en zijn zaakwaarnemer Aleksandar Bursac 'snel' op het vliegtuig naar zullen stappen voor een eerste kennismaking met de club én trainer Ernesto Valverde. Volgens het dagblad hebben Reis en Bursac de toezegging gekregen dat de middenvelder in de voorbereiding op het nieuwe seizoen mee mag op een oefentrip naar Japan, waar een mini-toernooi van hoofdsponsor Rakuten zal worden gespeeld.



Meerdere scouts van Barcelona hebben Reis vanaf september nauwlettend gevolgd en positieve rapporten over hem uitgebracht. Het is de bedoeling dat de middenvelder komend seizoen aansluit bij Barcelona B en in de komende seizoenen regelmatig de kans krijgt om zich tijdens de trainingen en wedstrijden van het eerste te laten zien. Valverde gunt de negentienjarige Riqui Puig en de twee jaar oudere Carles Aleña regelmatig speeltijd.



Het tweede elftal van Barcelona komt uit in Groep 3 van de Segunda División B, het derde niveau van het Spaanse voetbal. Het team staat momenteel onder leiding van Francisco Javier García Pimienta, die al sinds 2001 in de jeugdopleiding van de Catalanen werkt. Puig, Juan Miranda, Abel Ruiz en Oriol Busquets zijn momenteel de meest in het oog springende namen in het elftal van Barcelona B.



Update 16.46 uur: Zaakwaarnemer Bursac bevestigt in gesprek met het Algemeen Dagblad dat de transfer zo goed als rond is. "De clubs zijn eruit. We horen dit weekeinde of anders maandag wanneer we naar Barcelona vliegen om de transfer af te ronden. Bij de uitwedstrijd tegen (op 23 februari, red.) was duidelijk dat ze hem wilden hebben."



De 18-jarige Reis mag komende zomer aansluiten bij de A-selectie van Barcelona, net als Frenkie de Jong. "We willen wel dat de hoofdtrainer Ludovit zelf aan het werk ziet. Zodat hij een indruk krijgt van zijn niveau, en of hij in staat is om dat van Barcelona aan te tikken", aldus Bursac, die ervan overtuigd is dat Ludo het ver kan schoppen.