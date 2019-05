Update: PSV ontkent akkoord met Napoli

PSV en Napoli hebben overeenstemming bereikt over een transfer van Hirving Lozano, zo verzekert Corriere dello Sport.

Volgens de zaterdageditie van de Italiaanse krant zal de 23-jarige aanvaller uit Mexico voor een bedrag van veertig miljoen euro naar de huidige nummer twee van de verkassen. Voorzitter Aurelio De Laurentiis, trainer Carlo Ancelotti en zaakwaarnemer Mino Raiola hebben naar verluidt de koppen bij elkaar gestoken om de laatste details rondom de vermeende transfer te bespreken. Lozano zal verluidt spoedig zijn handtekening onder een contract tot medio 2024 zetten.



De berichtgeving van Corriere dello Sport komt niet als een verrassing. Onder meer het Eindhovens Dagblad meldde afgelopen week nog dat zowel als Lozano op een zomerse transfer uit is. PSV heeft ieder jaar één of twee grote verkopen nodig om een goed transferresultaat te boeken en Lozano ligt goed in de markt.



Lozano, die tot medio 2023 op de loonlijst van PSV staat, werd eerder in verband gebracht met onder meer . Hij stond dit seizoen wekelijks op het wedstrijdformulier van Mark van Bommel. De Mexicaanse buitenspeler kwam in 30 competitiewedstrijden voor PSV tot 17 doelpunten en gaf daarnaast 11 assists.



Update 12.25 uur: PSV ontkent dat er een akkoord is met over een overstap van Lozano. "Op dit moment is er van een transfer geen sprake", reageert een woordvoerder tegenover Omroep Brabant. Als Lozano inderdaad voor veertig miljoen euro zou vertrekken, dan zou hij de duurst verkochte PSV'er uit de clubhistorie worden. Het record is nu in handen van Memphis Depay, die in 2015 voor 35 miljoen euro naar Manchester United ging.