Update: PSG hakt knoop door en laat Weah op huurbasis gaan

De wegen van Timothy Weah en Paris Saint-Germain scheiden binnen afzienbare tijd voor een verhuurperiode in Schotland.

De achttienjarige aanvaller, zoon van de fameuze oud-voetballer George Weah, laat via zijn Instagram-account weten dat hij de Franse club op huurbasis gaat verlaten. Weah werd door Franse en Schotse media reeds met een verhuur aan Celtic gelinkt.

"Ik wil de tijd nemen om iedereen op de hoogte te brengen van de beslissing, die ik en mijn familie gemaakt hebben, om deze winter uitgeleend te worden", verklaart Weah, die zijn medespelers, technische staf en supporters van de Parijse club bedankt. "De voorbije maanden waren geweldig ondanks het feit dat ik niet veel speelde."



"Ik ben vooral dankbaar voor de kansen die ik in het begin van het seizoen kreeg, want dat opent deze winter veel deuren voor mij." Weah maakte in maart zijn debuut in het hoogste keurkorps van PSG en kwam afgelopen seizoen uiteindelijk tot drie optredens onder hoede van Unai Emery. Opvolger Thomas Tuchel ziet het minder in de tiener zitten.



Weah maakte in elk van de eerste drie duels van deze voetbaljaargang weliswaar minuten én scoorde tweemaal, maar sinds 18 augustus kwam de achtvoudig Amerikaans A-international niet meer in actie. De aanvaller voegde recent Celtic-spelers als Leigh Griffiths, Scott Sinclair, Odsonne Edouard en Scott Brown toe aan zijn followers op Instagram.



UPDATE 7 JANUARI 20.32 UUR:

Timothy Weah maakt het seizoen af bij Celtic. De club uit Glasgow maakt via de officiële kanalen bekend dat de aanvaller wordt gehuurd van Paris Saint-Germain. Of Celtic ook een optie tot koop heeft bedongen op de zoon van George Weah, dat is niet bekend.