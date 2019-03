Update: Problemen tussen Icardi en Inter zijn opgelost

Een ontmoeting tussen de directeur van Inter en een vertegenwoordiger van Mauro Icardi lijkt vruchten te hebben afgeworpen.

De Argentijnse spits ontbreekt al meer dan een maand in de wedstrijdopstelling van Inter, maar keert mogelijk terug in de basis als stadgenoot op zondag 17 maart de tegenstander is. Goal kan bevestigen dat er een goed gesprek heeft plaatsgevonden tussen CEO Beppe Marotta en de entourage van de speler, die werd vertegenwoordigd door advocaat Paolo Nicoletti.

Dat gesprek volgde na een verhitte discussie die woensdag losbarstte toen Marotta een ontmoeting had met Icardi en zijn vrouw Wanda Nara, die ook optreedt als zijn zaakwaarnemer. Dat liep op niets uit, maar nu lijkt er eindelijk schot in de zaak te zitten voor de Argentijn die ook vrijdagavond weer apart van de groep moest trainen.

De situatie is echter aan het verbeteren en Goal kan bevestigen dat een terugkeer bij de wedstrijdselectie dichterbij komt. Op dit moment is de doelstelling om de relatie tussen Icardi en de club op een dergelijk peil te krijgen dat de rest van het seizoen vreedzaam kan worden afgemaakt. Zodoende is het goed mogelijk dat hij terugkeert voor de derby tegen AC Milan.

Hij speelde sinds 9 februari niet voor Inter. De club houdt vol dat Icardi geblesseerd is, maar nam hem wel de aanvoerdersband af en gaf verschillende statements waarin werd gepraat over een mogelijk afscheid. Icardi postte zelf op Instagram dat hij niet geblesseerd was en weerlegt de bewering dat hij niet om de toekomst van de club geeft, daar hij volgens zichzelf alles heeft opgeofferd om voor Inter te kunnen spelen.

Zonder de topspits won Inter de eerste drie duels gewonnen waardoor de hoop op een ticket voor de nog in leven is. Een 2-1 nederlaag tegen Cagliari gaf die hoop vorig weekend echter een knauw. Men staat nog wel vierde, maar mag niet veel punten meer verspelen en moet ook nog strijden in de , waar in het heenduel op 0-0 werd gehouden in Duitsland. Mogelijk dat Icardi dan ook speelt, want Lautaro Martinez is geschorst.

UPDATE 20 MAART 12.15 UUR:

Het einde van het ballingschap van Mauro Icardi lijkt in zicht te komen. Sport Mediaset meldt woensdag namelijk dat de Argentijn donderdag de training zal hervatten. Icardi speelde zijn laatste wedstrijd namens op 13 februari en raakte daarna zijn aanvoerdersband kwijt. Vanwege een vermeende knieblessure kwam hij vervolgens niet meer in actie voor i Nerazzurri, maar hij lijkt inmiddels weer voldoende hersteld te zijn om de training te hervatten.

UPDATE 28 MAART 20.55 UUR:

Javier Zanetti, vice-president bij Internazionale, benadrukt dat de problemen met Mauro Icardi zijn opgelost. "Het is voor het team nu belangrijk om te focussen op de doelen voor dit seizoen. Er is teveel over gezegd, het gaat nu meer om daden. Alle problemen met Icardi zijn nu opgelost, we hebben nog tien wedstrijden om ons te kwalificeren voor de Champions League", geeft Zanetti te kennen in gesprek met Sky Italia.