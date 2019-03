Update: Pochettino twee duels geschorst na ruzie met arbiter

Het is aannemelijk dat de Engelse voetbalbond (FA) een onderzoek opent naar het gedrag van Mauricio Pochettino gaat onderzoeken.

De Argentijn liet zich gaan na de nederlaag van Tottenham Hotspur bij Burnley (2-1) van zaterdag 23 februari. De trainer van the Spurs zocht de confrontatie met Mike Dean en reageerde zijn frustraties af op de scheidsrechter. Pochettino insinueert dat hij zich zal neerleggen bij een eventuele sanctie van de FA.

Door de nederlaag is de landstitel verder uit zicht geraakt voor Tottenham, dat derde staat in de Premier League. "Normaal gedraag ik me niet zo. Ik was heel teleurgesteld", legt Pochettino na afloop uit aan Sky Sports . "We verloren en nu wordt het lastig om echt mee te doen." Als hij wordt gevraagd naar een mogelijke straf, zegt de Argentijn te accepteren 'wat er is gebeurd'. "Ik hoop niet dat het zover komt, maar goed." Op de persconferentie voegt hij toe: "Het is vreemd; er zaten wat draadjes los bij me. Het is de eerste keer in tien jaar dat zoiets gebeurt. Ik heb mezelf altijd onder controle. Ik moet uitzoeken waarom we deze wedstrijd hebben verloren en ik moet geen excuses zoeken."



Nadat het laatste fluitsignaal klonk op Turf Moor, betraden Pochettino en zijn technische staf het veld. Pochettino zocht Dean toen op. Volgens de Daily Mirror vroeg de arbiter aan de trainer: 'Wat is je probleem?'. Pochettino reageerde: 'Dat weet je zelf wel.' Daarna leek Pochettino weg te lopen, maar op dat moment werd iets gezegd en keerden de oefenmeester en zijn assistent Jesús Pérez geagiteerd terug.



Pérez wees met zijn vinger naar Dean, die het tweetal verzocht om weg te gaan. Pochettino bleef zijn woede uiten en werd uiteindelijk weggetrokken door verdediger Phillip Bardsley van Burnley. Na de wedstrijd stelde de trainer dat zijn ploeg het niet verdiende om te verliezen. "Maar dat is het voetbal. Ik denk dat dit een bepalende wedstrijd was. We moeten begrijpen wat er misging, maar we werden getroffen door onze emoties. Iedereen was zenuwachtig."



UPDATE 25 FEBRUARI 19.05 UUR:

Lees beneden verder

Mauricio Pochettino moet rekening houden met een schorsing. Diverse Engelse media melden maandag dat de nationale voetbalbond (FA) de manager van Tottenham Hotspur namelijk heeft aangeklaagd, vanwege zijn gedrag na afloop van het competitieduel met Burnley (2-1 nederlaag) van afgelopen weekend. Pochettino liet zich na het laatste fluitsignaal op Turf Moor gaan jegens scheidsrechter Mike Dean. De Argentijnse oefenmeester heeft tot donderdag 19.00 uur om te reageren op de aanklacht van de FA.

UPDATE 6 MAART 11.02 UUR:

Tottenham Hotspur boekte dinsdagavond een 0-1 zege op Borussia Dortmund in de Champions League, maar heeft in de ochtend daarop slecht nieuws te verwerken gekregen. Trainer Mauricio Pochettino heeft immers een schorsing van twee duels gekregen en moet en boete betalen van 10.000 pond, omgerekend iets meer dan 11.630 euro. Pochettino wordt bestraft voor zijn gedrag na afloop van het competitieduel met Burnley (2-1 nederlaag) van zaterdag 23 februari. De Argentijn zocht de confrontatie met Mike Dean en reageerde zijn frustraties af op de scheidsrechter.