Update: Piqué stelt voormalig Ajacied aan bij eigen club

Gerard Piqué is de nieuwe eigenaar van FC Andorra, zo weet El Diari d’Andorra woensdag te melden. Ook de club heeft het nieuws inmiddels bevestigd.

De 31-jarige verdediger van Barcelona neemt met zijn onderneming Kosmos Group de club uit het dwergstaatje, uitkomend op het vijfde niveau van het Spaanse voetbal, over. Nieuwe wetgeving in Andorra heeft de overname uiteindelijk mogelijk gemaakt.

Doordat de regels in Andorra veranderen, wordt het makkelijker voor buitenlandse investeerders om geld te steken in sportclubs. In eerste instantie zou het bedrijf van Piqué CF Reus Deportiu op het oog gehad hebben, maar de veranderde wetgeving heeft de aandacht verlegd naar FC Andorra. Nu moeten alleen de laatste plooien nog worden gladgestreken, alvorens men de overname door Kosmos Group wereldkundig maakt. De details van de deal worden voorlopig niet openbaar gemaakt, al weet men wel te melden dat de schuld van de club (circa 200.000 euro) zal worden afgelost door de nieuwe eigenaar.



De rode cijfers waren de voornaamste zorg van de clubleiding van FC Andorra. Overigens heeft Kosmos Group duidelijke ambities met de club uit het dwergstaatje. FC Andorra speelt momenteel in de Primera Catalana, het vijfde niveau van het Spaans voetbal, maar moet binnen afzienbare tijd opstomen naar het profvoetbal. Men neemt EU Llagostera, dat afgelopen jaren een imposante opmars kende, als voorbeeld.



Die opmars moet tot stand gebracht worden met een beleid dat gebouwd wordt op de filosofie van Barcelona. Waarschijnlijk zal er ook een trainer aangesteld worden met een achtergrond bij de Catalanen. Het is overigens niet aannemelijk dat Piqué op korte termijn een zichtbare rol zal gaan vervullen bij FC Andorra, dat de enige club uit het land is in de Spaanse voetbalpiramide en nooit hoger speelde dan het derde niveau. De verdediger van Barcelona liet eerder in gesprek met L’Équipe al doorschemeren dat hij een voetbalclub wilde overnemen en heeft de wens om ooit algemeen directeur van Barcelona te worden.

UPDATE 29 DECEMBER 17.45 UUR:

Gerard Piqué is met zijn bedrijf Kosmos Group de nieuwe eigenaar geworden van FC Andorra. De club, die uitkomt op het vijfde niveau van het Spaanse voetbal, heeft de overname op een speciale vergadering bekendgemaakt. Voorzitter Albert Ferré vertelde ook dat de Kosmos Group de schulden van FC Andorra, circa drie ton, zullen wegwerken en dat voormalig Ajacied Gabri en Albert Jorquera de trainers worden van het eerste elftal.