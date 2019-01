Update: Pieters verruilt Stoke City voor Amiens

De toekomst van Erik Pieters ligt in Frankrijk. Volgens L'Équipe staat de linksback op het punt om zich te verbinden aan Amiens.

Hij moet dan nog wel de medische keuring doorstaan. L'Équipe meldt dat Pieters al in Frankrijk is gearriveerd om de laatste details van zijn transfer af te ronden. De achttienvoudig international van Oranje zou ook in de belangstelling hebben gestaan van Cardiff City, zo schreef The Sun op de laatste dag van de transferwindow, maar Pieters kiest voor een avontuur in de Ligue 1 in plaats van een terugkeer in de Premier League.



De 30-jarige vleugelverdediger, die eerder deze week ook met Nottingham Forest in verband werd gebracht, kwam dit seizoen 21 keer in actie in de Championship voor Stoke City. Hij kwam in de zomer van 2013 over van PSV en speelde in de daaropvolgende vijf seizoenen in totaal 169 wedstrijden in de Premier League namens the Potters . Na de degradatie in het afgelopen seizoen bleef hij de club trouw.



Met de komst van de Nederlander komt er voor Amiens een einde aan een lange zoektocht naar een versterking op de linksbackpositie. Spelers als Lumor van Sporting Clube de Portugal en Jorge van FC Porto bleken onhaalbaar, waarna de nummer achttien van de Ligue 1 uitkwam bij Pieters. Het contract van de ex-speler van FC Utrecht en PSV loopt bij Stoke City door tot de zomer van 2020.



Update 22.15 uur: Stoke City en Amiens hebben de transfer inmiddels bevestigd. De verdediger wordt tot het einde van het het seizoen gehuurd, vermoedelijk zonder optie tot koop. De dertigjarige vleugelverdediger, die eerder deze week ook met Cardiff City en Nottingham Forest in verband werd gebracht, kwam dit seizoen 21 keer in actie in de Championship voor Stoke City.