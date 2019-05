Update: PEC Zwolle neemt Paal definitief over van PSV

Kenneth Paal stapt na dit seizoen definitief over naar PEC Zwolle, zo meldt het Eindhovens Dagblad woensdagochtend.

De verdediger wordt momenteel gehuurd van en de Blauwvingers moesten voor 1 april laten weten of men de koopoptie wilden lichten. Volgens de lokale krant zou de 21-jarige linksback na dit seizoen dus definitief overstappen.



De huidige nummer twaalf van de betaalt circa 350.000 euro voor Paal, die sinds 2010 actief was bij PSV. Donderdagavond keert Paal voor even terug in het Philips Stadion, aangezien het dan opneemt tegen PSV. Volgens het Eindhovens Dagblad moet de verdediger nog wel overeenstemming zien te vinden met PEC Zwolle over een nieuwe verbintenis.



Mogelijk duurt het nog een tijd voordat club en speler een deal hebben gesloten. Mocht men er toch niet uitkomen, dan moet er alsnog naar de situatie van Paal worden gekeken. PSV heeft een doorverkooppercentage bedongen in de onderhandelingen. Als Paal in de toekomst wordt verkocht door PEC Zwolle, mogen de Eindhovenaren een deel van de transfersom incasseren.



PSV zou overigens ook dicht bij een deal met Joël Piroe zijn, zo meldde het Eindhovens Dagblad. Technisch manager John de Jong voert opnieuw 'serieuze gesprekken' met de negentienjarige spits over een nieuw contract. Piroe staat in de belangstelling van onder meer , maar het lijkt er dus op dat de aanvaller zich weer gaat verbinden aan PSV.

Update 12 mei 21.44 uur - PEC Zwolle betaalt PSV 350.000 euro en strikt huurling definitief

Kenneth Paal is volgend seizoen definitief speler van PEC Zwolle. Vorige maand werd al bekend dat de club de optie tot koop van circa 350.000 euro wilde lichten op de huurling van PSV en inmiddels is er ook een persoonlijk akkoord bereikt. Technisch directeur Gerard Nijkamp bevestigt aan RTV Oost dat de verdediger binnen enkele dagen zijn krabbel. "Hij tekent voor drie jaar en dat gaan we de komende week definitief bekrachtigen met een handtekening. Daar zijn we heel erg blij mee."