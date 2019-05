Update: PEC Zwolle legt contact: "Ik heb met de zaakwaarnemer gesproken"

In de zoektocht naar een nieuwe trainer heeft PEC Zwolle meerdere kandidaten in het vizier.

Volgens regionale media staat -trainer Maurice Steijn hoog op het lijstje om Jaap Stam op te volgen, maar hij krijgt concurrentie van Albert Stuivenberg. Volgens RTV Oost is ook de 48-jarige Albert Stuivenberg in beeld bij de huidige nummer twaalf van de .



Stuivenberg is momenteel assistent-bondscoach bij de nationale ploeg van Wales, waar hij sinds maart vorig jaar de rechterhand is van Ryan Giggs. De twee kennen elkaar van hun gezamenlijke periode bij . Stuivenberg was tussen 2014 en 2016 de assistent van Louis van Gaal op Old Trafford. De vermeende kandidaat voor het hoofdtrainerschap bij werkte eerder als bondscoach van en trainer van KRC Genk.



Hoewel Stuivenberg genoemd wordt, is Steijn volgens De Telegraaf de topkandidaat bij PEC Zwolle om de naar vertrekkende stam op te volgen. Hij heeft een contract tot medio 2021 bij VVV, maar volgens De Stentor zijn de Zwollenaren welwillend om die verbintenis af te kopen. Eerder werd Steijn nog gelinkt aan clubs als , sc en . Giovanni van Bronckhorst hoopte hem vorig jaar toe te voegen aan zijn technische staf van Feyenoord, maar tot een akkoord kwamen de partijen destijds niet.



Update 7 mei 10.12 uur: PEC Zwolle legt contact: "Ik heb met de zaakwaarnemer gesproken"

PEC Zwolle heeft maandagavond contact gehad met Rodger Linse, de zaakwaarnemer van VVV-trainer Maurice Steijn, zo bevestigt voorzitter Adriaan Visser tegenover De Limburger . "Ik heb gisteravond met Rodger gesproken om te polsen of het mogelijk is om met Maurice Steijn in gesprek te gaan. Om eerlijk te zijn weet ik nog niet of het van een gesprek gaat komen. We zullen VVV-Venlo dan eerst gaan inlichten", aldus Visser, die niet wil zeggen of Steijn de topkandidaat is.