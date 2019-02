Update: Pascal Bosschaart sust na commotie: "Ik heb netjes contact gehad"

Pascal Bosschaart baalt stevig dat hij geen kaarten heeft gekregen voor de wedstrijd van FC Utrecht tegen PSV komende zondag.

De voormalig verdediger van de Domstedelingen was van 1997 tot 2007 actief voor de Eredivisionist en had zodoende gehoopt dat hij medewerking zou krijgen in het regelen van tickets. Op Twitter uit Bosschaart zijn ongenoegen over de gang van zaken.

"Je wil als oud-speler van FC Utrecht naar FC Utrecht - PSV en dan krijg je te horen dat je nergens naar binnen mag. Besloten door de directie", schrijft de 38-jarige oud-voetballer. "Zeven jaar vol overgave gespeeld, dan maar Fox Sports kijken", treurt hij. Even later laat Bosschaart op Twitter weten dat hij toch naar het duel kan op uitnodiging van supportersvereniging Bunnikside.



Bosschaart speelde in totaal 213 wedstrijden voor FC Utrecht, maar kwam daarin nooit tot scoren. Hij wist in zijn periode in de Domstad twee keer de nationale beker te winnen door af te rekenen Feyenoord en FC Twente in de finales in de seizoenen 2002/03 en 2003/04. Bosschaart was later op profniveau actief voor Feyenoord en ADO Den Haag. Ook speelde hij een korte periode in Australië voor Sydney FC.



​Update 7 februari 11:02 uur: Pascal Bosschaart sust na commotie: "Ik heb netjes contact gehad"

Pascal Bosschaart wilde geen commotie veroorzaken met zijn reactie op het feit dat hij geen kaartjes kreeg voor FC Utrecht – PSV. "Ik heb netjes contact gehad met Joost Broerse (commercieel directeur, red.). En er zijn richtlijnen voor dit soort wedstrijden. Alles is dus netjes opgelost door FC Utrecht. Bij deze nogmaals. Het is een regel die zo is van FC Utrecht. En dat is hun goed recht. Het heeft met de ruimtes te maken. Alles is dus keurig door FC Utrecht opgelost. Bij deze moeten er verder geen woorden aan vuil gemaakt worden. Drie punten zondag, dat is wat telt. Klaar", zo laat de oud-verdediger weten op Twitter.