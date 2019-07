Update: Narsingh krijgt medische keuring bij Feyenoord

Luciano Narsingh is op zoek naar een nieuwe werkgever en het is niet onmogelijk dat de vleugelaanvaller op korte termijn bij Feyenoord neerstrijkt.

De voormalig 'er werd door Harry Vermeegen telefonisch gevraagd naar zijn toekomstplannen en gaf openlijk toe dat een overgang richting de Rotterdamse club hem wel wat lijkt. Narsingh is sinds enkele dagen transfervrij na zijn vertrek bij Swansea City.

" is een heel mooie club. Ik sta ervoor open. Er is een behoorlijke kans dat ik voor Feyenoord kies", laat Narsingh aan duidelijkheid niets te wensen over in het onderhoud met Vermeegen. De 28-jarige buitenspeler, die the Swans twee seizoenen diende, staat naar verluidt ook op het lijstje van .



Narsingh werd onlangs gepolst door Dirk Kuyt, die tegenwoordig als jeugdtrainer fungeert bij Feyenoord en onderdeel uitmaakt van het technisch hart. De oud-aanvaller wordt op zakelijk gebied begeleid door Rob Jansen, tevens de zaakwaarnemer van de clubloze vleugelaanvaller. Volgens Voetbal International ziet hoofdtrainer Jaap Stam de komst van Narsingh ook wel zitten.



Mocht Narsingh voor Feyenoord kiezen, dan wordt dat zijn derde club in de . Tussen 2008 en 2012 stond de negentienvoudig international van het onder contract bij sc . Daarna volgden vijf seizoenen in het shirt van PSV, dat hem aan Swansea verkocht. Met de club uit Wales degradeerde de flankspeler in 2018 uit de Premier League.

UPDATE DONDERDAG 4 JULI 20.10 UUR:

Luciano Narsingh lijkt op korte termijn speler van Feyenoord te worden. Het Algemeen Dagblad meldt donderdagavond namelijk dat alleen de medische keuring een dienstverband van de 28-jarige aanvaller in De Kuip nog in de weg kan staan. Narsingh kan zich transfervrij bij de Rotterdammers voegen, daar hij over een aflopend contract bij Swansea City beschikt.