Update: NAC haalt Rosheuvel terug bij de selectie: "Hij kan nog belangrijk zijn"

NAC Breda moet het zaterdag doen zonder Mikhail Rosheuvel. De aanvaller is door trainer Mitchell van der Gaag om disciplinaire redenen geschorst.

Hij ontbreekt derhalve in de wedstrijdselectie voor het thuisduel met FC Groningen. Maandag volgt een gesprek tussen speler en trainer.



Rosheuvel werd donderdag door Van der Gaag uit de NAC-selectie gezet. Hij werkte zijn training vervolgens af op een bijveld. "Ik vind dat hij te veel met zijn eigen belang bezig is en niet met het team. Dat kan ik niet accepteren", wordt Van der Gaag geciteerd door BN DeStem. De aanvaller is dit seizoen een belangrijke kracht voor de hekkensluiter van de Eredivisie. Rosheuvel was goed voor vijf doelpunten en zes assists. De 28-jarige aanvaller mag zich maandag melden in het kantoor van de trainer voor een gesprek.



In aanloop naar het duel met Groningen had Van der Gaag ook goed nieuws te melden. Clubtopscorer Mitchell te Vrede is volledig en kan eindelijk weer in actie komen. De aanvalsleider van de Bredanaars moest de afgelopen wekek noodgedwongen toekijken met een peesblessure. De wedstrijd in het Rat Verlegh Stadion begnt zaterdag om 20.45 uur.

UPDATE 26 FEBRUARI 11.14 UUR:

Mikhail Rosheuvel is weer terug in de selectie van NAC Breda, zo communiceert de club via de officiële kanalen. De technische staf heeft dinsdagochtend met de aanvaller gesproken en daarna besloten om zijn disciplinaire straf terug te draaien. "Dat hij uit eigen beweging zijn excuses heeft aangeboden aan het team vinden wij als staf nog belangrijker. Je maakt de teamafspraken met elkaar, dus als je die niet nakomt laat je ook de rest van je team in de steek. Ik denk dat het signaal dat in deze situatie alleen het clubbelang telt wel is aangekomen. Mikhail kan met zijn kwaliteiten nog steeds belangrijk zijn voor NAC en mag de komende periode bewijzen dat hij van deze situatie geleerd heeft", laat trainer Mitchell van der Gaag weten op de website van de club.

"We hebben laatst alle teamafspraken nog eens doorgenomen en ik ben me ervan bewust dat ik me daar niet aan heb gehouden. De trainer heeft besloten een lijn te trekken en heeft mij vorige week terecht bestraft", voegt Rosheuvel toe. "Ik realiseer mij dat ik hier het team tekort mee heb gedaan, dus een excuses naar hun en iedereen die NAC een warm hart toedraagt lijkt mij in ieder geval op zijn plaats. Ik moet er in de toekomst voor zorgen dat het niet meer voorkomt en wil graag laten zien dat ik er alles aan wil doen om NAC in de Eredivisie te houden. Aan mij om dat de komende periode zowel op als naast het veld te bewijzen."