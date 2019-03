Update: Na Spijkerman nog een assistent weg bij Groningen

Hennie Spijkerman is bezig aan zijn laatste seizoen bij FC Groningen. De club meldt dat de assistent-trainer zijn aflopende contract niet verlengt.

De 68-jarige wil graag nog een keer in het buitenland werken en het lijkt waarschijnlijk dat hij Frank de Boer achterna reist bij .. De periode van de rechterhand van Danny Buijs in Groningen blijft derhalve beperkt tot een seizoen.Spijkerman was jarenlang werkzaam bij , waar hij werkte als assistent van trainers De Boer, Peter Bosz en Marcel Keizer.

Eind 2017 werd hij op non-actief gesteld in Amsterdam. Afgelopen zomer kwam hij bij terecht. "Het was een bewuste keuze van me om voor één seizoen te tekenen in Groningen, zodat ik van jaar tot jaar kan bekijken wat ik wil doen", legt hij uit op de clubwebstie van Groningen. Aan zijn pensioen denkt Spijkerman niet.

"Ik ben 68 jaar en voel me nog te fit om te stoppen. In mijn periode bij Ajax ben ik een half jaar trainer geweest bij Cape Town in Zuid-Afrika, waarna Frank de Boer mij vroeg om zijn assistent te worden bij Ajax 1. Dat heb ik toen gedaan, maar het halve jaar in het buitenland is mijn vrouw en mij uitstekend bevallen. De uitdaging van een buitenlands avontuur zou ik nog een keer willen aangaan."

UPDATE 25 MAART 15.34 UUR:

Peter Hoekstra stopt na dit seizoen als assistent-trainer bij FC Groningen. Eerder werd al bekend dat Hennie Spijkerman de Trots van het Noorden gaat verlaten en nu zwaait er wederom een assistent van Danny Buijs af. Hoekstra bevestigt tegenover RTV Noord dat hij stopt als assistent. Mogelijk blijft hij in een andere rol aan de Eredivisionist verbonden.