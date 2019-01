Update: Mathijsen ontkent akkoord met Feyenoord: ‘Niets concreet’

Feyenoord en Willem II zijn momenteel in gesprek over een verhuurperiode van Renato Tapia, zo meldt Voetbal International vrijdagochtend.

De middenvelder kan onder trainer Giovanni van Bronckhorst niet rekenen op veel speelminuten en wil met het oog op de Copa América komende zomer vaker spelen.

Van Bronckhorst liet donderdag op het trainingskamp van Feyenoord al weten dat de kans groot is dat Tapia zou verkassen. De Peruviaan komt in De Kuip nauwelijks aan spelen toe. Dit seizoen staat de teller van Tapia, die nog tot de zomer van 2020 vastligt bij de Rotterdammers, in de Eredivsie op vier wedstrijden, waarvan twee invalbeurten.



De 34-voudig international kwam in januari 2016 over van FC Twente, maar wist nooit helemaal te overtuigen in het shirt van Feyenoord. In totaal heeft Tapia tot op heden 45 duels achter de kiezen namens Feyenoord, met twee doelpunten en een assist als resultaat. Bij Peru kan de 23-jarige middenvelder doorgaans wel rekenen op een basisplaats.



Update 11 januari 10.12 uur – Mathijsen ontkent akkoord met Feyenoord: "Niets concreet"



Joris Mathijsen ontkent dat er al sprake is van een huurovereenkomst met Feyenoord aangaande Renato Tapia. "Zijn naam is bij ons ook gevallen, maar er is helemaal niets concreet", zegt de technisch directeur van Willem II in gesprek met het Brabants Dagblad. Voetbal International meldde vrijdagochtend dat de Tilburgers momenteel in gesprek zijn met Feyenoord over een verhuur van de 23-jarige middenvelder.