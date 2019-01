Update: Manchester City sluit akkoord met Schalke 04

Manchester City en Schalke 04 hebben elkaar gevonden in een transfersom voor Rabbi Matondo.

Volgens The Telegraph vertrekt de 18-jarige aanvaller voor dertien miljoen euro naar Duitsland. Als de onderhandelingen over een persoonlijk akkoord geen problemen opleveren, tekent Matondo deze week een contract bij Schalke.



De tiener beschikt over een contract tot medio 2020 in Manchester en deze maand werd duidelijk dat hij niet wilde bijtekenen, ondanks een aanbieding van de club. Daarop ontstond de nodige belangstelling voor Matondo: clubs als AC Milan, Borussia Mönchengladbach, RB Leipzig en TSG Hoffenheim hebben zich allemaal over een mogelijke deal gebogen. Uiteindelijk was Schalke de enige club die bereid bleek om te voldoen aan de vraagprijs van Manchester City.



Matondo staat in Engeland bekend om zijn snelheid: hij zou op dat gebied vergelijkbaar zijn met spelers als Raheem Sterling en Leroy Sané. Laatstgenoemde bewandelde in augustus 2016 de omgekeerde weg, toen hij Schalke inruilde voor Manchester City. De aanwezigheid van Sané heeft er mede voor gezorgd dat er voor Matondo weinig uitzicht was op speeltijd; de jongeling debuteerde nooit in het eerste elftal van Josep Guardiola.



Met het vertrek van de Welshman kiest opnieuw een talent van Manchester City ervoor om zijn geluk in Duitsland te beproeven. De achttienjarige Jadon Sancho stapte in 2017 over naar Borussia Dortmund en dat bleek voor zijn ontwikkeling een goede keuze. Bovendien raakte Manchester City het toptalent Brahim Díaz eerder deze maand kwijt aan Real Madrid, voor een transfersom van minstens zeventien miljoen euro.



Update 30 januari 16:52 uur - Man City sluit akkoord met Schalke 04 en bedingt terugkoopclausule

Rabbi Matondo vervolgt zijn nog prille loopbaan bij Schalke 04. De club uit de Bundesliga maakt woensdagmiddag melding van een akkoord met Manchester City over de komst van de 18-jarige aanvaller. Matondo kost naar verluidt dertien miljoen euro en heeft een contract tot medio 2023 ondertekend. Volgens onder meer BILD en Sky Sports heeft Manchester City een terugkoopclausule laten opnemen in het contract. De Duitse krant meldt dat het gaat om een bedrag van circa dertig miljoen euro.