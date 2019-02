Update: 'Lozano ontbreekt zondag tegen Fortuna Sittard

Aan het optreden van Hirving Lozano tijdens de wedstrijd tussen PSV en FC Groningen is zaterdagavond voortijdig een einde gekomen.

🏥 | Een aderlating voor #PSV: Hirving Lozano moet het veld per brancard verlaten, na een botsing met Tim Handwerker. De Mexicaan verzorgde beide doelpunten van de thuisploeg.#psvgrohttps://t.co/RKaD3y9r1v pic.twitter.com/9pWA9UKoMK — FOX Sports (@FOXSportsnl) 26 januari 2019

Vlak voor het rustsignaal werd de aanvaller per brancard afgevoerd. Lozano kwam hard in botsing met Tim Handwerker en werd vol op zijn slaap geraakt. Volgens FOX Sports is hij met hoofdletsel afgevoerd naar het ziekenhuis.

Lozano maakte een goede indruk in de eerste helft en was verantwoordelijk voor beide doelpunten van PSV. Na een kwartier fungeerde de Mexicaan als het eindpunt van een fraaie aanval; na voorbereidend werk van Gastón Pereiro en Steven Bergwijn was het voor hem een koud kunstje om de bal binnen te tikken. Een paar minuten later maakte Lozano er op aangeven van Pereiro 2-0 van bij de tweede paal.



Dit seizoen was de Mexicaan goed voor dertien doelpunten; sinds de start van het seizoen 2017/18 zijn het er dertig in de Eredivisie. Daarmee is Lozano de meest scorende speler sinds het begin van het afgelopen seizoen. Het is nog niet duidelijk hoe ernstig de blessure van de aanvaller is; tegen Groningen was Donyell Malen zijn vervanger. Door een tegendoelpunt van Ludovit Reis gingen PSV en Groningen rusten met een 2-1 stand, wat ook de eindstand bleek.

UPDATE 1 FEBRUARI 8.55 UUR:

Hirving Lozano viel afgelopen weekend met een hersenschudding uit tegen FC Groningen en PSV wil geen enkel risico nemen met de aanvaller. Hoewel de blessure minder ernstig is dan verwacht bericht De Telegraaf vrijdagochtend dat de Mexicaan zondag niet van de partij zal zijn als de Eindhovenaren het opnemen tegen Fortuna Sittard. Van ernstig letsel is geen sprake, maar de club is voorzichtig met de aanvaller.