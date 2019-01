Update: Liverpool bevestigt komst van Lijnders als assistent-trainer

Pepijn Lijnders gaat bij Liverpool het takenpakket van assistent-trainer Zeljko Buvac overnemen, schrijft de Liverpool Echo zondag.

De Nederlander keerde vorige maand zonder officiële titel terug in de technische staf van the Reds. Hij heeft sindsdien al de taken overgenomen van Buvac, die sinds april afwezig is vanwege privéomstandigheden. Volgens de regionale krant zal Buvac niet terugkeren op Anfield.



De Bosnische Serviër is formeel nog werknemer van Liverpool, maar naar verwachting wordt zijn vertrek in de komende weken bekendgemaakt. Hoofdtrainer Jürgen Klopp, die zeventien jaar lang samenwerkte met Buvac, is niet van plan om een nieuw persoon toe te voegen aan zijn technische staf. Lijnders moet het gat opvullen dat de assistent-trainer achterlaat. Tussen 2014 en 2017 was Lijnders onder Brendan Rodgers en Klopp ook al assistent-trainer bij Liverpool, nadat hij aanvankelijk binnenkwam als trainer voor de Onder-16.



In januari 2018 maakte de Nederlander de overstap naar NEC, waar hij voor het eerst in zijn loopbaan hoofdtrainer van een eerste elftal werd. Hij tekende een contract voor anderhalf jaar, maar werd in mei ontslagen nadat NEC in de play-offs verloor van FC Emmen. Door die eliminatie speelt NEC volgend seizoen in de Jupiler League. Het duurde niet lang voordat Liverpool weer aanklopte bij Lijnders en bij die club is hij volgens de Liverpool Echo bijzonder geliefd.



"Lijnders is een populair figuur bij de spelers en wordt zeer gerespecteerd", schrijft men. Dat wordt beaamd door de achttienjarige buitenspeler Ben Woodburn. " Pep is enorm enthousiast en heeft een krankzinnig voetbalbrein", zegt hij lachend. "Hij weet zoveel over voetbal. Toen ik doorbrak, was hij de schakel tussen het eerste elftal en de jeugdopleiding. Hij is nog steeds dezelfde persoon als toen hij mijn trainer was bij de Onder-16. Hij heeft me heel erg geholpen."



Update 21 januari 17.04 uur - Liverpool bevestigt aanstelling van Lijnders als assistent-trainer

Pepijn Lijnders mag zich officieel assistent-trainer van Liverpool noemen. De voormalig coach van NEC keerde in juni terug bij de technische staf van the Reds en de club uit de Premier League heeft nu pas bevestigd dat Lijnders het takenpakket heeft overgenomen van Zeljko Buvac.