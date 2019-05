Update: Leonid Slutsky ziet belangrijke krachten terugkeren na blessureleed

Vitesse kan dinsdagavond in de uitwedstrijd tegen Ajax niet beschikken over Bryan Linssen.

De 28-jarige aanvaller is op het laatste moment afgehaakt met een hamstringblessure, zo meldt de Arnhemse club via de officiële kanalen. Linssen wordt voorin vervangen door Mohammed Dauda.

Het op het laatste moment afhaken van Linssen is een hard gelag voor . De aanvaller is dit seizoen met 12 doelpunten in 28 wedstrijden immers de clubtopscorer van de Arnhemmers in de . Linssen bewees afgelopen weekeinde in het competitieduel met (4-1 meer) met een hattrick nog in uitstekende vorm te verkeren.



Linssen wordt voorin vervanger door Dauda, die dit seizoen in de Eredivisie tot dusver goed was voor drie doelpunten in elf competitieoptredens. Vitesse kiest in de Johan Cruijff ArenA voor een behoudende opstelling: mede ingegeven door een blessure van Vyacheslav Karavaev en een schorsing van Alexander Büttner kiest trainer Leonid Slutsky voor een 5-4-1-systeem.



Update 8 mei 2019 16.52 uur - Leonid Slutsky ziet belangrijke krachten terugkeren na blessureleed

Vitesse kan tegen weer beschikken over Bryan Linssen. De aanvaller kampte de laatste weken met een hamstringblessure en miste onder meer het duel met . Volgens de Gelderlander is ook Vyacheslav Karavaev weer fit, nadat de Russische verdediger een hamstringkwetsuur had opgelopen. Vitesse ontvangt zondag De Graafschap, dat nog strijdt tegen degradatie.