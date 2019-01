Update: 'Kans op vertrek Sol bij Willem II levensgroot na concreet bod'

Fran Sol staat volgens Marca op het punt om Willem II te verlaten. De Tilburgers zouden nagenoeg akkoord zijn met Dynamo Kiev.

Naar verluidt gaat het om een transfersom van drie miljoen euro plus een bedrag aan variabelen. De spits zou 'in de komende uren' al officieel voorgesteld kunnen worden door de topclub uit Oekraïne, zo verwacht de sportkrant.



Voor de Spaanse aanvaller ligt een vijfjarig contract klaar in Kiev. Hij wordt door Marca omschreven als 'een van de beste spitsen uit de Eredivisie' en had volgens de krant eigenlijk de wens om terug te keren in Spanje. Geen enkele club uit zijn geboorteland zou echter zo overtuigend zijn geweest als Dynamo Kiev. Bij die club kan hij Europees voetbal gaan spelen, want de Oekraïeners eindigden bovenaan in hun Europa League-groep en treffen Olympiacos in de zestiende finales.



Het vertrek van Sol betekent een grote aderlating voor Willem II. De 26-jarige aanvalsleider maakte dit seizoen dertien doelpunten; alleen Luuk de Jong (veertien) maakte er meer in de Eredivisie. Aan de andere kant betekent zijn vertrek dat Willem II in ieder geval niet met lege handen zal staan. Sol beschikt immers over een aflopend contract en leek al niet van plan om die verbintenis te verlengen. Een transfer was zodoende de enige manier om nog wat over te houden aan de sterspeler.



In de Engelstalige media gingen deze week nog geruchten over een mogelijke stap naar Real Salt Lake uit de Verenigde Staten of Leeds United uit de Championship. Het is onduidelijk hoe serieus die belangstelling is; Marca denkt te weten dat Sol voor Dynamo Kiev heeft gekozen. Hij kwam in de zomer van 2016 over van Villarreal en was sindsdien goed voor 79 optredens in de Eredivisie. Daarin scoorde Sol 39 keer. Een transfersom van drie miljoen euro zou van Sol de op drie na duurste Willem II'er ooit maken. Sami Hyypiä (voor 4,5 miljoen euro naar Liverpool) en Mousa Dembélé (voor 5 miljoen euro naar AZ) gaan hem nog voor.



Update 12 januari 11.23 uur - ‘Kans op vertrek Fran Sol bij Willem II levensgroot na concreet bod’

Fran Sol heeft zijn laatste wedstrijd voor Willem II zo goed als zeker gespeeld. Volgens het Brabants Dagblad is de kans ‘levensgroot’ dat de Spanjaard deze maand nog vertrekt uit Tilburg. Dynamo Kiev heeft een concreet bod neergelegd bij Willem II voor de spits. Een akkoord is overigens nog niet bereikt.