Update: Kane hoeft niet meer te vrezen voor schorsing tegen Arsenal

Harry Kane moet vrezen voor een schorsing, zo weten verschillende Engelse media te melden.

De spits van Tottenham Hotspur deelde in het met 2-0 verloren duel met Chelsea een kopstoot uit aan César Azpilicueta. Als scheidsrechter Andre Marriner het incident niet heeft waargenomen, kan Kane op basis van camerabeelden voor drie wedstrijden geschorst worden.

Het is aannemelijk dat de leidsman het incident in de eerste helft niet heeft gezien. Als dat inderdaad het geval is, zal de Engelse voetbalbond (FA) een onderzoek instellen naar de vermeende kopstoot van Kane. Er zal in dat geval donderdag nog besloten worden of Kane moet vrezen voor een schorsing. Voor een kopstoot worden spelers in Engeland normaal gesproken voor drie wedstrijden uitgesloten.



Als Kane inderdaad bestraft wordt, mist hij de derby tegen Arsenal die komende zaterdag op het programma staat. Ook de ontmoetingen met Southampton en Liverpool zal de spits dan aan zich voorbij moeten laten gaan. Mark Halsey, voormalig scheidsrechter, is van mening dat Kane bestraft dient te worden voor de vermeende kopstoot. “Hij had geluk dat hij niet van het veld gestuurd werd. Kane bewoog zijn hoofd duidelijk richting het gezicht van Azpilicueta, dat laten foto’s duidelijk zien”, zegt Halsey in gesprek met The Sun.

UPDATE 28 FEBRUARI 15.50 UUR:

Harry Kane hoeft niet te vrezen voor een schorsing na zijn vermeende kopstoot aan het adres van César Azpilicueta in de met 2-0 verloren derby tegen Chelsea. De Engelse voetbalbond FA heeft het incident onderzocht en vervolgens besloten om geen actie te ondernemen. De goalgetter is zodoende gewoon inzetbaar tijdens de North Londen Derby tegen Arsenal, die zaterdag op het programma staat.