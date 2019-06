Update: 'Hoofdprijs vragend AZ en Krasnodar liggen nog flink eind uit elkaar'

Oussama Idrissi maakt mogelijk de overstap van AZ naar Rusland.

Het Algemeen Dagblad meldt zaterdag dat de aanvaller op weg is'' naar FK Krasnodar, zonder daar meer informatie over te publiceren. Het contract van de 23-jarige Idrissi met de Noord-Hollanders loopt pas in de zomer van 2022 ten einde.

FK Krasnodar, dat volgend seizoen uitkomt in de , versterkte zich recent al met twee voetballers uit de . Younes Namli maakte deze transferperiode de overstap van naar de Russische club, die eerder deze week met een fiks miljoenenbod op Tonny Vilhena ook groen licht kreeg van .



Namli ging zijn laatste contractjaar in bij PEC, waardoor de Zwolse clubleiding erbij gebaat was hem deze zomer te verkopen. De 24-jarige Deen verbond zich voor vier jaar aan de Russen. Feyenoord ontvangt een bedrag van om en nabij de negen miljoen euro voor Vilhena, die nog slechts een jaar vastlag in De Kuip en volgende week voor vijf jaar in Rusland tekent.



Het is onbekend wat de vraagprijs van voor Idrissi is. De dribbelaar, anderhalf jaar geleden overgekomen van , scoorde afgelopen 8 keer in 32 wedstrijden, maar raakte in de laatste fase van het seizoen zijn basisplaats kwijt. Idrissi neemt momenteel met Marokko deel aan de Afrika Cup in Egypte.



Update 24 juni 11.20 uur - 'Hoofdprijs vragend AZ en Krasnodar liggen nog flink eind uit elkaar'

Een transfer van Oussama Idrissi naar FK Krasnodar is nog geen uitgemaakte zaak. Het Algemeen Dagblad meldt maandag namelijk dat er nog een flink gat tussen de vraagprijs van de Alkmaarders en het hoogste bod van de Russen zit. AZ wil een bedrag dat richting de tien miljoen euro gaat ontvangen voor de aanvaller, terwijl Krasnodar daar nog een eind onder zit. De gesprekken tussen de twee clubs zijn momenteel gaande.