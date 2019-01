Update: Goncalves en Laurey op het matje om uitspraken over Neymar

Neymar moest woensdagavond het bekerduel van PSG met Strasbourg (2-0) vroegtijdig staken vanwege een blessure aan zijn middenvoetsbeentje.

De aanvaller zocht huilend de kleedkamer op, aangezien het mogelijk om een ernstige kwetsuur gaat. Strasbourg is zich van geen kwaad bewust en stelt dat Neymar provoceerde. De spelers van de bezoekers gingen er bij tijd en wijle hard in, waarbij Neymar dus het slachtoffer werd. De Braziliaan werd bijvoorbeeld in een paar seconden tijd tot drie keer toe aangepakt door Moataz Zemzemi. "Het is de stijl van Neymar (uitdagen, red.), maar ga dan niet klagen dat je schoppen krijgt", aldus middenvelder Anthony Goncalves, geciteerd door Franse media.



"Hij is een geweldige speler. Ik heb respect voor hem. Hij mag ook genieten van het spelletje en dit doen, maar ga niet achteraf janken." Strasbourg-trainer Thierry Laurey verdedigt zijn pupillen. "Er zijn nou eenmaal momenten waarbij je hard moet spelen, zo simpel is het. Er zijn momenten waarop je een of twee schoppen kan verwachten als je over de limiet gaat."



"Ik heb mijn spelers niet gevraagd om Neymar te trappen, maar ik begrijp waarom de spelers klaar waren met een persoon die uitdaagt en prikkelt. Als Neymar op dezelfde wijze speelt tegen Manchester United (in de Champions League, red.), dan kan je dezelfde reactie verwachten. Wees dan niet verrast", besluit Laurey zijn verhaal.



UPDATE 30 JANUARI 19.55 UUR:

De Franse voetbalbond (FFF) heeft middenvelder Anthony Goncalves en trainer Thierry Laurey van Strasbourg op het matje geroepen. De twee moeten zich verantwoorden voor hun uitspraken over Neymar, na de wedstrijd tegen Paris Saint-Germain. De aanvaller liep een zware blessure op, maar moest volgens Goncalves 'niet klagen dat hij schoppen krijgt'.

