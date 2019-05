Update: Gestaakte mini-Klassieker wordt deze week nog uitgespeeld

De afgelopen weekend gestaakte mini-Klassieker tussen Ajax Onder-19 en Feyenoord Onder-19 moet worden uitgespeeld.

Dat meldt De Telegraaf woensdagavond. De aanklager amateurvoetbal van de KNVB heeft bepaald dat de resterende 67 minuten zonder publiek zullen worden afgewerkt op De Toekomst, waar het afgelopen zaterdag op de tribunes uit de hand liep.

De mini-Klassieker werd zaterdagmiddag na ruim een halfuur bij een 0-0 tussenstand gestaakt, nadat er onrust was ontstaan op de tribunes. De onrust op de tribunes ontstond ogenschijnlijk plotseling, nadat dicht bij doelpunt was geweest. Het team van trainer Dirk Kuyt wist de mogelijkheid niet te verzilveren, maar volgens onder meer RTV Rijnmond 'juichten de ouders al'. Wat volgde was een bestorming door de supporters van .



Beide teams zullen binnenkort dus echter weer moeten opdraven om de resterende speeltijd vol te maken. De aanklager amateurvoetbal heeft Ajax tevens een schikkingsvoorstel gedaan, inhoudende een boete van 2500 euro vast en 7500 euro voorwaardelijk. De aanklager verlangt van de Amsterdamse club dat zij aangeeft wie de relschoppers waren én dat zij 'passende maatregelen tegen de hooligans neemt'. Gebeurt dat niet, dan zal de voorwaardelijke straf onvoorwaardelijk worden.

