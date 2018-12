Update: "Geen akkoord tussen Kökcü en Besiktas"

Orkun Kökcü lijkt Feyenoord te gaan verlaten. De zeventienjarige middenvelder is volgens Beyaz TV een vierjarig contract overeengekomen met Besiktas.

Daarbij zou het de bedoeling zijn dat de Haarlemmer in de zomer de overstap maakt. Kökcü ligt nu nog tot medio 2020 vast bij Feyenoord. De international van Oranje Onder-19 maakte in september in de bekerwedstrijd tegen VV Gemert zijn debuut en kwam later ook in actie tegen FC Emmen en Fortuna Sittard.



Kökcü staat inmiddels op twee doelpunten en één assist in drie wedstrijden en daar gaan dus waarschijnlijk niet veel duels meer bij komen. Overigens bevestigde vader Halis eerder al dat zijn zoon in de belangstelling staat van Besiktas, waarbij ook onder anderen Ryan Babel, Jeremain Lens en Oguzhan Özyakup voetballen.



“Orkun is positief over een mogelijke transfer naar Besiktas. "De gesprekken zijn gaande. Orkun is fan van Besiktas, net als de hele familie. Hij is vanaf kleins af aan fan van Besiktas"”, zei Kökcü sr. in een interview met Haber1903 . Later nuanceerde hij zijn uitspraken en vertelde de vader dat zijn zoon ‘alleen maar bezig is met Feyenoord’.

Update 23 december 23.50 uur:

Orkun Kökcü heeft geen akkoord bereikt met Besiktas of een andere club, laat zaakwaarnemer Muzzi Özcan weten via Twitter. Er worden ook geen onderhandelingen gevoerd, zo valt er in het bericht te lezen. “Orkun is een speler van Feyenoord en heeft geen reden om een transferverzoek in te dienen of om een aanbieding van een andere club te bespreken. Hij is gelukkig bij Feyenoord.”