Update: Frans talent bevestigt transfer naar Manchester United

Manchester United heeft de strijd om de handtekening van Noam Emeran gewonnen. De zestienjarige aanvaller tekent spoedig een meerjarig contract.

Hij komt over van de Onder-19 van SC Amiens en Paris Saint-Germain, Juventus en Valencia toonden eveneens belangstelling. Volgens het Franse radiostation RMC vertrekt Emeran echter naar de club van manager Ole Gunnar Solskjaer. Manchester United betaalt naar verluidt twee miljoen euro, exclusief variabelen en een doorverkooppercentage.



Emeran is de zoon van Frans-Belgische ouders en werkte zijn interlands tot op heden af voor les Bleus . RMC schrijft echter dat de Belgische voetbalbond ook al maanden achter Emeran aanzit.



UPDATE 17 JANUARI 12.40 UUR:

Noah Emeran ruilt Amiens in voor Manchester United. De zestienjarige aanvaller bevestigt zijn overstap tegenover de Courrier Picard : "Na met mijn familie te hebben gesproken, denk ik dat dit de beste keuze is die mij kan helpen om op een hoog niveau te spelen. Het is nu aan mijn om mijn doelstellingen en dromen waar te maken." Amiens verdient naar verluidt 80.000 tot 100.000 euro aan het vertrek van Emeran.