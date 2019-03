Update: FIFA gaat akkoord met WK voor clubteams vanaf zomer 2021

Clubs uit Europa zien de plannen van de FIFA voor een nieuw toernooi ter vervanging van het WK voor clubteams niet zitten.

De European Club Association (ECA) heeft een protestbrief gestuurd naar de UEFA en FIFA-president Gianni Infantino. De Süddeutsche Zeitung heeft de brief in handen en meldt dat ook -directeur Edwin van der Sar zijn handtekening heeft gezet.

Tijdens een FIFA-vergadering vrijdag in Miami zou Infantino zijn plannen voor de komst van het nieuwe toernooi aankondigen. De baas van de wereldvoetbalbond denkt aan een nieuw WK voor clubteams dat in de zomer van 2021 voor het eerst gespeeld moet gaan worden. Hieraan zouden 24 clubs aan deelnemen, waarvan 12 uit Europa. Naar verwachting wordt het plan aangenomen door de FIFA Council.



De belangenvereniging van de clubs is hier fel op tegen en heeft dat middels de brief kenbaar gemaakt. Zij vinden het onacceptabel dat Infantino de speelkalender wil veranderen, daar waar het schema tot minimaal 2024 vaststaat. In het bestuur van de ECA zitten verschillende Europese clubs, waaronder Ajax, en , maar ook Europese grootmachten als en . -voorzitter Andrea Agnelli is de voorzitter van de ECA.



De ECA is niet als enige partij tegen de plannen voor het nieuwe toernooi. Ook de spelersvakbond FIFPro plaatst zijn vraagtekens bij de plannen, mede vanwege het toch al drukke programma. "Hervormingen zijn een natuurlijk en logisch deel van innovatie in de sport. Maar de diverse veranderingen die de laatste jaren al zijn doorgevoerd door de besturen van verschillende competities hebben al geleid tot een overvolle agenda. Die volle kalender is volgens ons eigen onderzoek van invloed op de gezondheid en prestaties van de spelers", aldus de FIFAPro eerder in een reactie.



Ook de UEFA is tegenstander van het plan. In tegenstelling tot de ECA kan de Europese voetbalbond wel tegen het plan stemmen. Ondanks de stem van de UEFA wordt verwacht dat de plannen zullen worden aangenomen. Mocht het plan daadwerkelijk worden aangenomen, dan overweegt de ECA het toernooi te boycotten.

UPDATE 15 MAART 18.06 UUR:

Het bestuur van de wereldvoetbalbond FIFA is vrijdag bij een vergadering in Miami akkoord gegaan met het voorstel om het deelnemersveld van het WK voor clubteams uit te breiden naar 24. Het vernieuwde toernooi moet in de zomer van 2021 voor het eerst gehouden worden. Eerder vandaag werd bekend dat verschillende clubs een fel tegenstander zijn van het nieuwe toernooi.

FIFA-president Gianni Infantino liet tijdens de vergadering weten dat er nog gesprekken gaan plaatsvinden. "Dit is een grote mijlpaal. Het is onze verantwoordelijkheid om het clubvoetbal te ontwikkelen, op alle continenten."