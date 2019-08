Update: FC Volendam maakt melding van 'speciale levering uit Monaco'

Francesco Antonucci lijkt tweeënhalf jaar na zijn vertrek van Ajax naar AS Monaco voor een terugkeer in Nederland te staan.

De Telegraaf meldt woensdagmiddag namelijk dat de twintigjarige aanvallende middenvelder dicht bij een overstap op huurbasis naar is.

pikte Antonucci in de zomer van 2015 op bij , maar van een definitieve doorbraak in Amsterdam kwam het niet. Als jeugdspeler van de regerend landskampioen maakte het talent echter wel kennis met de werkwijze van Wim Jonk en de aanwezigheid van Jonk als trainer van FC Volendam is volgens De Telegraaf nu de belangrijkste reden voor Antonucci om voor het Andere Oranje te kiezen.

Lees beneden verder

FC Volendam heeft inmiddels een akkoord bereikt met , dat Ajax eerder nog drie miljoen betaalde voor Antonucci, over de huur van de middenvelder. De spelmaker is momenteel met zijn beoogde nieuwe werkgever in gesprek over de persoonlijke voorwaarden, waarna hij gepresenteerd kan worden. De jeugdinternational van België ligt nog tot medio 2022 vast in het prinsdom.

Update 28 augustus 19.14 uur - FC Volendam maakt melding van 'speciale levering uit Monaco'

FC Volendam heeft Francesco Antonucci op huurbasis overgenomen van AS Monaco, zo maakt de club uit de via de officiële kanalen bekend. De aanvallende middenvelder, met een verleden bij Anderlecht en Ajax, wordt via Twitter bekendgemaakt als een 'speciale levering uit Monaco'.

"Ondanks interesse van diverse grote clubs, is de keuze gevallen op FC Volendam, waar Antonucci zich verder kan ontwikkelen onder de voor hem bekende vleugels van Wim Jonk en zijn team", schrijft FC Volendam op de website.