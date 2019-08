Update: 'FC Twente huurt linksback van Feyenoord'

FC Twente heeft het oog laten vallen op Calvin Verdonk, zo meldt Voetbal International woensdagavond.

De club uit Enschede ziet in de 22-jarige linksback van de vervanger van José Matos, die een zware knieblessure opgelopen heeft.

Matos kwam niet ongeschonden uit de uitwedstrijd tegen . Het is de vraag hoe snel de huurling weer inzetbaar is, maar verwacht een lange herstelperiode.

"José vertrekt vandaag naar Spanje waar hij zal worden behandeld en bij gaat revalideren", meldde de promovendus.

Verdonk komt bij Feyenoord amper aan spelen toe, omdat hij zowel Ridgeciano Haps als Tyrell Malacia voor zich moet dulden.

Een vertrek van de verdediger uit De Kuip lijkt daardoor bespreekbaar. Feyenoord verhuurde de verdediger eerder aan en .

Een jaar geleden keerde Verdonk terug bij Feyenoord, waar hij tot achttien officiële wedstrijden kwam.

Lees beneden verder

FC Twente versterkte zich eerder op huurbasis met Rafik Zekhnini, Keito Nakamura, Giorgi Aburjania en Matos. Julio Pleguezuelo, Lindon Selahi, Emil Berggreen en Paul Verhaegh genoten een transfervrije status.

UPDATE DONDERDAG 15 AUGUSTUS 14.12 UUR:

Calvin Verdonk speelt de komende maanden op huurbasis voor FC Twente, zo weten het Algemeen Dagblad en TC/Tubantia donderdagmiddag te melden. Verdonk is de beoogde opvolger van José Matos, die vanwege een zware blessure maandenlang uit de roulatie is. De linksback heeft zelf gekozen voor een korte verhuurperiode, omdat Verdonk in januari een avontuur in de Verenigde Staten wil aangaan.