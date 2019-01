Update: FA klaagt Austin aan na 'obsceen' V-teken

Charlie Austin moet vrezen voor een schorsing. De aanvaller van Southampton maakte zondag een obsceen gebaar naar de supporters van Manchester City.

Volgens The Sun gaat de tuchtcommissie van de FA naar het incident kijken. Austin hoort mogelijk maandag nog of er een aanklacht volgt.



De 29-jarige Austin werd halverwege de tweede helft naar de kant gehaald door manager Ralph Hasenhüttl en vervangen door Shane Long. Hij werd uitgejoeld door de meegereisde fans van Manchester City en maakte vervolgens het V-teken, een handgebaar waarbij de wijsvinger en middelvinger worden opgestoken en de rest van de vingers worden gebogen.



Het V-teken wordt vaak gezien als belediging en een driekoppig panel van de FA zal de beelden maandag gaan bestuderen. De managers Hasenhüttl en Josep Guardiola wilden na afloop niets zeggen over het gebaar dat Austin maakte.



Update 3 januari 15.17 uur - FA klaagt Charlie Austin aan na 'obsceen' V-teken

Charlie Austin hangt inderdaad een schorsing boven het hoofd. De FA meldt dat het V-teken van Austin kan worden gezien als aanstootgevend of beledigend en klaagt hem aan. De spits heeft tot 7 januari om te reageren op de aanklacht.