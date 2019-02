Update: Erwin Koeman nieuwe bondscoach van Oman

Erwin Koeman lijkt de nieuwe bondscoach van Oman te gaan worden. Hij wordt dan de opvolger van Pim Verbeek.

De Nederlander is inmiddels in de oliestaat aangekomen om te onderhandelen over een contract, zo bevestigt de voetbalbond van het land. De beoogde bondscoach zal woensdag onderhandelen met vertegenwoordigers van de Omaanse voetbalbond. "Ja, Koeman zal morgen een ontmoeting hebben met de voorzitter van onze voetbalbond", laat een official van de bond weten aan de Times Of Oman . "We zullen dan zijn mogelijke rol bespreken bij het nationale team. We verwachten voor aankomende week met nieuws naar buiten te kunnen komen."



Koeman, 57 jaar oud, staat er goed op in Oman. "Op dit moment is hij de enige kandidaat en praten we met niemand anders", gaat de official verder. "We hebben er alle vertrouwen in dat we hem kunnen overhalen bij ons een contract te tekenen en gaan vol goede moed de onderhandelingen in." Voor hoeveel jaar Koeman zou kunnen tekenen, is vooralsnog onbekend.



Mocht de broer van Ronald Koeman daadwerkelijk aan de slag gaan in Oman, dan zou hij landgenoot Verbeek opvolgen, die onlangs opstapte bij het land. Koeman was voor het laatst actief als interim-trainer bij Fenerbahce, nadat hij als assistent van de ontslagen Phillip Cocu was doorgeschoven. Eerder trainde hij onder meer Feyenoord, FC Utrecht, RKC Waalwijk en het nationale elftal van Hongarije.

UPDATE 21 FEBRUARI 9.20 UUR:

Erwin Koeman is de nieuwe bondscoach van Oman, zo communiceert de voetbalbond van het Aziatische land (OFA) via de officiële kanalen. De 57-jarige oefenmeester, die het meest recent werkzaam was als assistent- en interim-trainer bij Fenerbahçe, heeft in het Midden-Oosten zijn handtekening gezet onder een tweejarig contract. Koeman, die donderdag werd gepresenteerd, is in Oman de opvolger van Pim Verbeek.