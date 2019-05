Update: Duits toptalent wil niet wachten en bevestigt overgang naar Bayern

Bayern München en Hamburger SV hebben overeenstemming bereikt over een transfer van Jann-Fiete Arp naar Beieren, zo melden de clubs donderdagavond.

Met de transfer van de 19-jarige aanvaller is naar verluidt een bedrag van drie miljoen euro gemoeid. Opvallend: Arp mag zelf bepalen wanneer hij naar Bayern gaat.



Bayern geeft in een communiqué te kennen dat Arp vanaf 1 juli 2019 of 1 juli 2020 welkom is en dat de beslissing hierover alleen door de tiener zal worden genomen: flexible Wechselzeiträume. “De onderhandelingen met Bayern waren constructief en eerlijk. De degradatie naar de 2. kwam hard aan bij Fiete. Hij wilde absoluut hier blijven en helpen om promotie af te dwingen. Daar moet alles voor wijken en dat zal in de toekomst niet veranderen”, zo verzekert technisch directeur Ralf Becker van HSV.



Arp verlengde vorig jaar zijn contract met HSV tot volgend jaar zomer. Toentertijd was al duidelijk dat de aanvaller vroeg of laat in de Allianz Arena aan de slag zou gaan. Arp zelf vroeg zich vorig jaar openlijk af of hij sportief veel had geleerd. De cijfers van de aanvaller op het tweede niveau vallen enigszins tegen. In elf optredens scoorde hij niet één keer en werd hij zeven keer als invaller in het vekd gebracht. Hij scoorde dit seizoen alleen voor het tweede elftal van HSV, in de Regionalliga Nord: drie duels, drie treffers.



Arp debuteerde op 30 september 2017 in de hoofdmacht van HSV, dat toen uitkwam in de Bundesliga. Hij kwam in de voorbije voetbaljaargang tot achttien optredens en twee treffers, maar zijn inzet was niet voldoende om de Noord-Duitse club voor degradatie te behoeden.

UPDATE 20 MEI 16.57 UUR: ARP BEVESTIGT OVERGANG PER 1 JULI

Jann-Fiete Arp laat Hamburger SV definitief achter zich om zijn loopbaan een vervolg te geven bij . De negentienjarige aanvaller bevestigt het nieuws middels een post op zijn Instagram-account. “Lieve HSV-familie, na negen jaar is de tijd gekomen om gedag te zeggen”, schrijft Arp in het bericht.

De jeugdinternational meldt zich op 1 juli bij Bayern-coach Niko Kovac. De Duitse topclub had de overgang in februari al bevestigd, maar meldde toen dat Arp zelf mocht kiezen wanneer hij de overstap zou maken; in de zomer van 2019 of het jaar daarna. De spits wil echter niet nog een seizoen spelen bij HSV en heeft daarom voor een zomerse overstap naar de kersverse landskampioen gekozen.