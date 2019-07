Update: Derby County geeft Frank Lampard maandag en dinsdag vrijaf

Frank Lampard is op weg naar Chelsea. De manager van Derby County heeft van zijn huidige club toestemming gekregen om met de Londenaren te praten.

Derby County can confirm that they have granted permission for Chelsea to speak to Frank Lampard about the vacant managerial position at Stamford Bridge. — Derby County (@dcfcofficial) June 25, 2019

De oud-speler van the Blues is topkandidaat om op Stamford Bridge de opvolger van Maurizio Sarri te worden. Laatstgenoemde is na een seizoen alweer vertrokken bij en tekende reeds bij .Lampard werd in de Engelse media al snel naar voren geschoven als topkandidaat. Na deze geruchten zou Derby County het contract van de oud-middenvelder willen openbreken en verlengen, maar zover is kwam het. Middels een statement op de clubwebsite geeft de Championship-club aan dat er toestemming is gegeven aan Lampard om te onderhandelen over een contract bij Chelsea.

De 41-jarige Lampard speelde een groot deel van zijn spelersloopbaan bij Chelsea, van 2001 tot 2014. Met 211 doelpunten in 648 wedstrijden werd hij clubtopscorer aller tijden. In de herfst van zijn carrière speelde hij nog voor FC en , alvorens hij in 2017 stopte met voetballen en het trainersvak indook. Hij stond sinds medio 2018 aan het roer bij Derby County. Lampard streed lang mee om promotie naar de Premier League, maar in de finale van de play-offs bleek Aston Villa op Wembley te sterk.

Update 1 juli 10.32 uur - Derby County geeft Frank Lampard maandag en dinsdag vrijaf

Frank Lampard staat maandag en dinsdag niet voor de selectie van Derby County, zo maakt de Championship-club in een officiële verklaring bekend. De manager krijgt meer tijd en ruimte om een eventuele aanstelling bij zijn voormalig werkgever Chelsea ‘zo spoedig mogelijk’ af te ronden. Derby County laat tegelijkertijd weten dat men de zoektocht naar een opvolger gaat versnellen. Onder meer Phillip Cocu wordt als kandidaat voor de functie genoemd.