Update: 'De Boer tekent dit weekend nog in de VS'

Frank de Boer is nadrukkelijk in beeld bij Atlanta United, zo weten ESPN, De Telegraaf en Voetbal International vrijdagavond te melden.

De momenteel clubloze trainer zou bij de club uit de Major League Soccer de opvolger kunnen worden voor Tata Martino, die vertrok na de gewonnen finale van de MLS Cup tegen Portland Timbers (2-0).



De Boer is een van de kandidaten om eindverantwoordelijke te worden bij Atlanta United, dat pas twee seizoenen actief is in de MLS. Ook onder anderen Carles Puyol, oud-verdediger van Barcelona, wordt genoemd. De Boer was volgens Belgische media al rond met Anderlecht, maar trok op het laatste moment de stekker uit de overeenkomst. De trainer gaf vrijdag al aan dat er momenteel iets anders speelt.



"“Er speelt wel iets. Ik kan er weinig over zeggen, maar we zitten vrij dicht bij een oplossing", aldus De Boer. "Dus laten we hopen dat ik het snel duidelijk kan maken. Ik kan niet zeggen waar, dan gaan mensen weer gissen. Ik hoop dat er snel duidelijkheid komt. Ik hoop voor de kerst, dat zou het mooiste zijn.”" Hij gaat bij zijn eerstvolgende club in ieder geval niet samenwerken met zijn broer Ronald de Boer. "Dat is misschien iets voor in de toekomst."



Atlanta United werkt vaak met jonge talenten samen en zou in De Boer de perfecte trainer zien. De Boer werkte eerder bij Ajax met een jonge selectie en pakte vier keer de landstitel met de Amsterdamse club. Zijn dienstverbanden bij Internazionale en Crystal Palace verliepen echter zeer moeizaam. De Nederlander werd bij beide clubs snel de laan uitgestuurd. Volgens De Telegraaf hoopt De Boer dit weekeinde te tekenen bij Atlanta United.



Update 22 december 7.11 uur - ‘De Boer tekent voor vier jaar en start op 6 januari’

Frank de Boer gaat voor vier jaar tekenen bij Atlanta United, zo weet De Telegraaf zaterdag te melden. Op zondag 6 januari leidt hij zijn eerste training bij de club uit de Major League Soccer. Volgens de krant neemt hij Orlando Trustfull mee als assistent. De Boer kwam in beeld bij de club via voorzitter Darren Eales. Laatstgenoemde was in het verleden directeur bij Tottenham Hotspur en voerde ooit gesprekken met De Boer om hem weg te halen bij Ajax. Uiteindelijk viel de keuze van the Spurs op Mauricio Pochettino.



Update 22 december 14.27 uur - ‘Frank de Boer tekent dit weekend nog in de Verenigde Staten’

Frank de Boer lijkt op korte termijn zijn handtekening te gaan zetten onder een contract bij Atlanta United. Voetbal International bericht zaterdagmiddag namelijk dat de voormalige trainer van Ajax, Internazionale en Crystal Palace dit weekend nog een vierjarige verbintenis in de Verenigde Staten zal signeren. De Nederlandse trainer krijgt overigens waarschijnlijk wel meteen te maken met de nodige mutaties, aangezien Miguel Almíron voor dertig miljoen euro op weg lijkt naar Newcastle United, terwijl ook Josef Martínez belangstelling vanuit Europa geniet. Gonzalo Martínez komt waarschijnlijk voor twintig miljoen euro over van River Plate om het vertrek van Almíron op te vangen.