Update: 'Crystal Palace haakt af na twijfels over fitheid Solanke'

Dominic Solanke gaat Liverpool op huurbasis verlaten. De Daily Mail meldt zondag dat de aanvaller medisch wordt gekeurd bij Crystal Palace.

De 21-jarige Solanke kwam dit seizoen nog niet in actie voor het eerste elftal van Liverpool, dus is de club bereid mee te werken aan een tijdelijk vertrek. Naar verluidt wordt de deal een dezer dagen afgerond.

De enkelvoudig international van Engeland kwam in de zomer van 2017 transfervrij over van Chelsea, nadat hij eerder een jaar op huurbasis voor Vitesse had gespeeld. In achttien maanden tijd kwam Solanke op Anfield tot 28 wedstrijden en één doelpunt. Die treffer maakte hij in een met 4-0 gewonnen wedstrijd tegen Brighton & Hove Albion.



Roy Hodgson, de manager van Crystal Palace, bevestigde na de 0-1 nederlaag tegen Chelsea al dat hij Solanke er graag bij wil hebben: "We moeten het proberen, we moeten ervoor zorgen dat we hem gaan lenen. Het is geen geheim dat hij een doelwit is. Hij zou aanvallende dreiging aan ons team toevoegen."



"Hij is een bewezen doelpuntenmaker en als hij hier komt, dan is het aan hem om te laten zien dat hij ook kan scoren in de Premier League. Hij heeft in ieder geval het profiel waarnaar we op zoek zijn." Solanke was ook in beeld bij Huddersfield Town, Brighton & Hove Albion, Fulham en Rangers FC, maar lijkt dus gekozen te hebben voor Crystal Palace.



UPDATE 2 JANUARI 20.10 UUR:

Crystal Palace ziet af van de komst van Dominic Solanke, zo weet de BBC woensdagavond te melden. Manager Roy Hodgson bevestigde eerder de interesse in de 21-jarige aanvaller, maar moet op zoek naar een alternatief. Solanke speelde dit seizoen nog geen enkel duel in de hoofdmacht van Liverpool en stond de afgelopen periode aan de kant met een spierblessure.

Crystal Palace is juist op zoek naar een spits die direct inzetbaar is en heeft twijfels over de fitheid van de aanvaller. Huddersfield Town en Brighton & Hove Albion blijven geïnteresseerd in Solanke, die ook in de belangstelling staat van een aantal clubs uit het buitenland en de Championship.