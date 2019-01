Update: Cruzeiro bevestigt huurdeal met Ajacied Orejuela

Het Colombiaanse Caracol Radio wist dinsdag te melden dat Cruzeiro Luis Manuel Orejuela uit zijn sportieve lijden bij Ajax wil verlossen.

De Telegraaf schrijft woensdagochtend dat de poging van de Braziliaanse club een kans van slagen heeft, omdat de Amsterdammers willen meewerken aan een vertrek van de Colombiaanse vleugelverdediger.



Cruzeiro wil Orejuela graag op huurbasis overnemen en een optie tot koop in de deal opnemen. Ajax staat open voor een vertrek van de Colombiaanse verdediger, die in Amsterdam nooit aan de verwachtingen wist te voldoen. Orejuela werd in 2017 voor een bedrag van 3,5 miljoen euro overgenomen van Deportivo Cali. Een vaste waarde in het eerste elftal van Ajax wist de vleugelverdediger echter nooit te worden.



Vorig seizoen speelde Orejuela vier wedstrijden in de hoofdmacht, drie in de KNVB Beker en één in de Eredivisie. De 23-jarige Colombiaan moest het voornamelijk stellen met optredens voor Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie. Dit seizoen maakte Orejuela nog geen enkele keer deel uit van de wedstrijdselectie van Ajax. Het contract van de verdediger loopt nog tot medio 2022.

UPDATE 6 JANUARI 22.15 UUR:

Luis Orejuela heeft Ajax op huurbasis verlaten. De Colombiaanse rechtsback gaat op huurbasis aan de slag bij Cruzeiro. De Braziliaanse club meldt zondagavond dat de verdediger voor een jaar wordt gehuurd van de Amsterdammers. De 22-jarige back heeft al meegetraind met zijn nieuwe club.