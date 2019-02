Update: Chelsea-talent eindelijk op weg terug bij Vitesse

Charly Musonda is zeker tot eind volgende maand nog uit de running en dat is een hard gelag voor Vitesse.

De knieblessure van de van Chelsea gehuurde middenvelder vergt een langere hersteltijd. Musonda, 22 jaar, zou aanvankelijk na het trainingskamp in Portugal weer bij de Arnhemse club aansluiten, maar dat is niet haalbaar.

Musonda raakte in september in een oefenwedstrijd van Vitesse tegen Royal Antwerp geblesseerd aan zijn knie en revalideert in Londen. Hij speelde geen enkele officiële minuut voor het team van Leonid Slutsky, die het slechte nieuws uit Engeland over de terugval betreurt. "Het ziet er allemaal niet goed uit", stelt de trainer.



"Musonda is nu op zijn vroegst eind februari weer fit. Maar let wel: dan moet hij daarna weer opgetraind worden om wédstrijdfit te worden. Dan praten we over eind maart. En dan moet wel alles meezitten", vertelt Slutsky in gesprek met de Gelderlander . Het lijkt erop dat Musonda dit seizoen zodoende hooguit maar een paar duels voor Vitesse zou kunnen spelen.



"Voor ons allemaal is dit een bittere tegenvaller", besluit Slutsky. Vitesse haalde Musonda op de slotdag van de zomerse transferperiode binnen. De Belg maakte in het besloten oefenduel met Antwerp (0-0) zijn officieuze debuut voor de Arnhemse club.

UPDATE 19 FEBRUARI 14.30 UUR:

Charly Musonda is eindelijk op de weg terug bij Vitesse. De 22-jarige huurling van Chelsea liep bij zijn officieuze debuut tegen Royal Antwerp een blessure op en is nog niet in actie gekomen in een officieel duel voor de Arnhemmers. Musonda, die bekend staat als een groot talent, sluit woensdag weer aan op het trainingsveld van Vitesse, zo weet de Gelderlander te melden.

Hij leek twee keer eerder dichtbij een rentree, maar de Belg kreeg tijdens zijn revalidatie in Londen beide keren te maken met een terugval. Vitesse zal proberen hem zo snel mogelijk wedstrijdfit te krijgen, zodat hij mogelijk alsnog Eredivisie-minuten kan maken voor de Arnhemmers.