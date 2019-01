Update: Chelsea stalt Miazga na mislukte periode in Frankrijk in Championship

Matt Miazga heeft zijn laatste wedstrijd voor Nantes naar alle waarschijnlijkheid al gespeeld.

De verdediger wordt dit seizoen door Chelsea gestald bij de Ligue 1-club, maar aan die verhuurperiode is een voortijdig einde gekomen. Miazga maakte geen indruk in Frankrijk en is inmiddels teruggekeerd naar Londen. Trainer Vahid Halilhodzic van Nantes beschuldigt Miazga van 'chantage' om een breuk te forceren.

Zondag, na de 1-0 nederlaag tegen Angers, sprak Halilhodzic nog cryptisch op de persconferentie. "Ik weet niet wat er allemaal achter mijn rug gebeurt. Sommigen chanteren me zelfs... Er gebeuren veel verkeerde dingen en ik ben diep bedroefd." Inmiddels is Halilhodzic duidelijker: hij beweert dat Miazga een rugblessure heeft geveinsd om eerder te kunnen terugkeren bij zijn eigenlijke werkgever Chelsea. Zijn verhuurperiode zou eigenlijk het hele seizoen duren.



"Wat ik zei over chantage, ging over Matt Miazga", legt Halilhodzic uit. "Hij verzekerde me dat hij last had van zijn rug. Maar nadat we hem onderzochten, bleek er niets aan de hand te zijn. Hij wilde de club gewoon verlaten. Vanochtend (maandagochtend, red.) was Miazga in Engeland bij Chelsea, zonder iemand hier te waarschuwen. Zulke dingen irriteren me. Maar het moet maar eens klaar zijn, ook al stelt het me enorm teleur."



Miazga, elfvoudig international van de Verenigde Staten, werd de afgelopen twee seizoenen verhuurd aan Vitesse. Voor die club kwam hij 55 keer in actie in de Eredivisie. Bij Nantes ging het minder goed: dit seizoen deed hij slechts acht keer mee. Zijn laatste optreden dateert van 7 oktober, wat meteen de debuutwedstrijd was voor trainer Halilhodzic. Miazga zal de laatste anderhalve week van januari waarschijnlijk gebruiken om een nieuwe club te zoeken.



Update 25 januari 14.32 uur - Chelsea stalt Miazga na mislukte periode in Frankrijk in de Championship

Matt Miazga maakt het seizoen af bij Reading, zo maken the Royals via de officiële kanalen bekend. De 23-jarige verdediger, die in het verleden voor Vitesse speelde, werd in de eerste seizoenshelft door Chelsea verhuurd aan FC Nantes. Aan die huurperiode kwam afgelopen week een einde, nadat hij volgens trainer Vahid Halilhodzic een rugblessure veinsde om de club te kunnen verlaten.