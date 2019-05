Update: Chelsea krijgt slecht nieuws inzake transferverbod FIFA

Chelsea mag de komende twee transferperiodes geen nieuwe spelers vastleggen, omdat men de regels omtrent het halen van jeugdspelers heeft overtreden.

The FIFA Disciplinary Committee has sanctioned the English club Chelsea FC and The Football Association for breaches relating to the international transfer and registration of players under the age of 18. Read more on @FIFAcom ▶️ https://t.co/iTpcozM7Mz — FIFA Media (@fifamedia) 22 februari 2019

Dat heeft wereldvoetbalbond FIFA vrijdagochtend naar buiten gebracht. heeft artikel 19 overtreden, dat betrekking heeft op het contracteren van spelers tot achttien jaar. De Londense club is bij de registratie van liefst 29 spelers in de fout gegaan, zo meldt de FIFA. De straf geldt voor de hele club, met uitzondering van de vrouwen- en zaalvoetbalafdeling.Bovenop het transferverbod kregen The Blues ook een boete opgelegd van omgerekend zo'n 530.000 euro. De FIFA geeft Chelsea, dat nog wel tegen de straf in beroep kan gaan, negentig dagen de tijd om de registratie van de jeugdspelers op orde te krijgen. Overigens is ook de Football Association door de FIFA bestraft. De Engelse bond moet 450.000 euro betalen, omdat ook zij fouten hebben gemaakt bij het registreren van minderjarige voetballers.Voor Chelsea komt het transferverbod als een mokerslag aan. De ploeg van Maurizio Sarri is bezig aan een teleurstellend seizoen en sterspeler Eden Hazard wordt al geruime tijd aan gelinkt. Ook voor de 18-jarige Callum Hudson-Odoi is veel belangstelling. Mochten zij na dit seizoen vertrekken, dan kan Chelsea dus geen vervanger halen.

Update 8 maart 2019 16.07 uur - Chelsea vangt bot na eerdere vrijstelling voor

De beroepscommissie van de FIFA heeft vrijdag een verzoek van Chelsea afgewezen om het transferverbod op te schorten tot het hoger beroep van de club officieel dient. The Blues hoopten in afwachting van het hoger beroep wel spelers te kunnen kopen in de zomer van dit jaar, maar daar gaat de FIFA niet in mee. In 2014 kreeg Barcelona nog wel toestemming om spelers te kopen in afwachting van het beroep. Chelsea kan naar het Hof van Arbitrage voor Sport (CAS) stappen om de uitspraak van de beroepscommissie aan te vechten.

Update 8 mei 2019 13.48 uur - Chelsea krijgt slecht nieuws inzake transferverbod FIFA

Het verzoek van Chelsea aan de FIFA om af te zien van het transferverbod is afgewezen, zo meldt de wereldvoetbalbond woensdag. The Blues kunnen zodoende de komende twee transferperiodes geen nieuwe spelers verwelkomen. Naar verwachting zullen de Londenaren naar het Hof van Arbitrage voor Sport (CAS) stappen om alsnog hun gelijk te krijgen.